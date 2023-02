Ny NM-tittel til Vipers: Har vunnet alt i tre sesonger

(Sola – Vipers 23–30) Anført av sin nye stjerne Anna Vjakhireva tok Vipers sin sjette strake NM-tittel. Kristiansand-klubben har sopt med seg absolutt alle titler de tre siste sesongene.

DOMINERTE: Anna Vjakhireva vant sitt første NM-gull.

26.02.2023 15:13 Oppdatert 26.02.2023 15:43

– Åh Gud, jeg er så glad for det, sier Vjakhireva til TV 2. Hun ble kåret til banens beste av kanalens ekspert Ida Alstad.

– Hun er en av mine desiderte favorittspillere, følger Gro Hammerseng-Edin opp. Hun blir rørt av å se russeren lykkes i en vanskelig tid.

Seiersmaskinen til Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har vunnet alt i Norge pluss de to siste Champions League-titlene. NM-triumfen i Sør Arena er klubbens 16. tittel siden verdens mestvinnende landslagsspiller, Katrine Lunde, kom hjem til Kristiansand i 2017. I denne NM-finalen kom hun bare inn på en straffe. Vikaren Sofie Börjesson leverte 11 redninger.

Allerede i neste kamp kan Vipers sikre seg nok en tittel. Med seier over Storhamar på bortebane 8. mars er sørlendingenes seriegull klart.

FEIRING: Vjakhireva (til venstre) feirer NM-gullet sammen med Silje Waade, Ragnhild Valle Dahl, Sunniva Næs Andersen og Vipers-supporterne.

Sola er allerede klare for kvartfinalen i European League og slo Storhamar i fredagens NM-semifinale etter en imponerende kamp i Arendal. De startet friskt mot Vipers i cupfinalen også.

Fakta Vipers-titlene 2022/23: NM-gull. 2021/22: NM, serie, sluttspill og Champions League. 2020/21: NM, serie og Champions League. 2019/20: NM og serie. 2018/19: NM, serie og sluttspill. 2017/18: NM, serie og sluttspill. ** Sluttspillet ikke arrangert på grunn av pandemien i 2019/2020 og 2020/21. Vis mer

Vipers ledet bare 14–12 ved pause mye på grunn av 40 prosent redninger fra keeper Börjesson.

Sola stilte uten gravide Camilla Herrem, europamester Kristina Novak og flere andre sentrale spillere. Men med godt forsvarsspill med målvakt Rinka Duijndam bakerst, imponerte Sola før pause.

– Jentene gjør det fantastisk bra og holder seg til planen vi har lagt, meldte Sola-trener Steffen Stegavik halvveis.

ENGASJERT: Steffen Stegaviks Sola leverte en god finale. Her er treneren med Guro Berland Husebø

I starten av 2. omgang fortsatte Duijndam med redningene. Mens Live Rushfeldt Deila utlignet til 14–14 etter tre minutter. Men så tok Vipers over og sagde raskt av alle Solas ambisjoner om en sensasjonell NM-triumf.

– F ... det irriterer meg noe jævlig, meldte Stegavik i en time out da det begynte å gå galt for vestlendingene. Men det endte langt fra med like mange mål som da Vipers slo Sola med 13 mål i NM-finalen for tre år siden.

– Jeg er mektig imponert over hva Sola har levert, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

Anna Vjakhireva viste igjen sin viktighet som Nora Mørks erstatter i Vipers. Russeren scoret syv mål og ble norsk mester for første gang. Mens Markéta Jerábková scoret fem og Ragnhild Valle Dahl fire.

Live Rushfeldt Deila og Maja Magnussen scoret begge fem for Sola.

Elverum og Kolstad møtes i NM-finalen for menn kl. 16.15.