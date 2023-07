Ruud flørtet med britene: – Tror de vil trykke ham til sitt bryst

(Casper Ruud – Laurent Lokoli 6–1, 5–7, 6–4, 6–3) Norges beste tennisspiller imponerte med sin gresstennis i Wimbledon-åpningen hvor han slo franske Laurent Lokoli 3–1 i sett. Utsagnet etter seieren gjorde Ruud bare mer populær i London.

TILBAKE I KAMPMODUS: Casper Ruud har hatt kampfri helt siden French Open-finalen for over en måned siden. Vis mer

– Jeg ser på meg selv som underdog i hver kamp her i Wimbledon. Gress passer ikke spillet mitt særlig bra, fortalte en ærlig Ruud til arrangøren før han la til noe som ble fulgt opp av jubel:

– Derfor skal jeg bare senke skuldrene mine og gjøre mitt ytterste her på verdens vakreste tennisbane.

Det at grusspesialisten Ruud, som har vært i to strake French Open-finaler og fjorårets finale i US Open, skildrer Wimbledon-gresset som verdens vakreste bane varmer hjertet til britene.

– Haha, jeg tror nok Casper Ruud innerst inne foretrekker kølle og golfball foran racket og tennisball på så nydelig gress som dette, men om han fremover spiller mer av den tennisen vi så i dag så er det ingen tvil om at hans renomme vil vokse også i England, sier tenniskommentator Sverre Krogh-Sundbø til VG.

Casper Ruud er kjent for å være en stor fan av golf, og har tidligere deltatt i NM:

At Ruud som verdensfirer ser på ser selv som underdog i hver Wimbledon-kamp, har Krogh-Sundbø delvis forståelse for:

– Det er mulig han klarer å mobilisere bedre ved å se på seg selv som en underdog, og at han da lettere senker skuldrene selv om han møter en lavere rangert spiller.

– Men på dager som i dag hvor han møter nummer 198 i verden, så må han nok finne seg i å være favoritt uansett underlag og forutsetninger.

Seieren over Lokoli sender Ruud videre til andre runde, noe som er tangering av hans beste resultat i Grand Slam-turneringen.

Wimbledon sendes på discovery+ og MAX.

Der venter britiske Liam Broady (142 i verden) på onsdag. Broady slo en annen franskmann, Constant Lestienne, i sin 1.-rundekamp.

– Liam Broady er et tøft navn som ikke altfor mange har hørt om. Han er en brite som er god på gress. Ruud må levere en tipp, topp kamp, og akkurat her er han nok muligens en liten underdog på tross av verdensrankingen, sier Krogh-Sundbø.

Fakta Ruud i Grand Slam Dette er Casper Ruuds beste resultater i Grand Slam-turneringene i tennis: * Australian Open: 4. runde (2021) * Roland-Garros: Finale (2022, 2023) * Wimbledon: 2. runde (2022) * US Open: Finale (2022) Kilde: NTB Vis mer

For å ta seg forbi Broady må Ruud levere mer av hva man så i det første settet i Wimbledon-åpningen mot Lokoli.

Med overlegne 6–1 i første sett, så det ut til at en måned med fri fra turneringer hadde gjort godt for Ruud.

For mens han tidligere sesonger har valgt å lade opp til årets viktigste turnering på gress med oppkjøringsturneringer, så har han i år i stedet tatt seg over en måned med kampfri.

I det andre settet skulle nordmannen få det langt tøffere mot den 28 år gamle franskmannen.

På stillingen 5–6 ble Ruud brutt av høyrehendte Lokoli som med tok det andre settet i kampen som spilles best av fem sett.

I det tredje settet brøt Ruud til ledelse 2–1, men franskmannen slo tilbake. Det klarte han imidlertid ikke da Ruud brøt for andre gang i det tredje settet, og dermed vant nordmannen 6–4 og gikk opp til en 2–1-ledelse i sett.

Etter å ha brutt Lokoli på stillingen i 2–2 i fjerde sett, spilte Ruud seg til flere matchballer. Franskmannen avverget de to første, men da Ruud fikk sin tredje matchball slapp han å avgjøre selv – ettersom Lokoli gjorde en dobbeltfeil.

Her kan du se noe av det Casper Ruud har brukt ferien til: