Caster Semenya vant i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Konflikten mellom Semanya og det internasjonale friidrettsforbundet er årelang. Det startet i 2009, da hun måtte avlegge en kjønnstest for å bekrefte at hun var kvinne. Resultatene ble aldri offentlig kjent, men hun fikk beholde medaljene etter kjønnstesten.

I 2018 kom IAAF med nye testosteronregler som sa at atleter med et høyere testosteronsnivå enn vanlig måtte ta medikamenter for å få ned testosteronsnivået. Hvis ikke det ble gjort, ville de ikke fått lov til å konkurrere i den kvinnelige klassen.

Semenya hadde tatt testosteronsmedisinene fra 2010-2015, og har sagt at medisinene gjorde at hun følte seg konstant syk.

Semenya klaget inn regelverket til CAS, men fikk ikke medhold i saken. Senere klaget hun den inn til sveitsisk rett, men hun fikk heller ikke medhold der. Derfor tok hun saken til menneskerettighetsdomstolen, som hun nå har fått medhold til.

Semenya mistet VM i Doha i 2019 fordi saken var pågående i retten.

Regelverket gjelder bare på distansene mellom 400 meter og en engelsk mil (1609 meter). Derfor endret hun distanse først til 200 meter, så til 5000 meter for å unngå reglene. Hun løp 5000 meter i VM i 2022, og kom ikke videre til finalen.