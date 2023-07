– Jeg har fått munnkurv av pappa

Adrian Pereira og mulig filming ble nok en gang et tema.

MUNNKURV: Faren til Adrian Pereira, Viking-legenden Thomas Pereira, har nektet sønnen å uttale seg om filming.

03.07.2023 07:18

Det har skjedd før. Adrian Pereira dribler seg inn i boksen på venstrekanten. Passerer én mann, før han går i bakken. Tilsynelatende veldig enkelt.

Det skjedde mot Brann for to måneder siden. Da ble han anklaget, og fikk et gult kort, for filming. Det skjedde igjen på Color Line stadion søndag kveld. Han kom seg forbi Trace Murray, før han lå langflat på kunstgresset.