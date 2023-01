RBK-stjernens tydelige svar om framtiden: – Selvfølgelig

Casper Tengstedt kaller interessen rundt eget navn «spennende», men sier han er veldig glad for å være i Rosenborg.

RBKs Casper Tengstedt, her fotografert forrige sesong, er klar for sin første hele oppkjøring med rosenborg.

08.01.2023 16:08 Oppdatert 08.01.2023 16:23

– Det er spennende. Det betyr at jeg har gjort det bra. At det blir lagt merke til av andre er et skulderklapp, sier Casper Tengstedt til Adresseavisen.

Uten å ta av eller virke preget i det hele tatt. For per nå er interessen rundt Casper Tengstedt ikke noe annet enn nettopp det; interesse.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn