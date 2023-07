Skjerpet sikkerhet rundt New Zealands VM-lag etter brannstiftelse

New Zealands fotballforbund har skjerpet sikkerheten rundt sitt VM-lag etter en påsatt brann på lagets hotell.

Sikkerheten skjerpes rundt C.J. Bott (4) og lagvenninnene i New Zealand etter en påsatt brann på spillerhotellet i Auckland. Vis mer

Spillerne måtte lørdag kveld evakueres fra hotellet i Auckland gjennom en røykfylt trappegang. Alle kom seg trygt ut.

Det var ikke første dramatiske hendelse under VM-samlingen. Torsdag, samme dag som New Zealand vant åpningskampen mot Norge, ble lagene i Auckland vekket av en stor politiaksjon i forbindelse med en skyteepisode der tre personer mistet livet.

– Skyteepisoden og hotellbrannen har ingen forbindelse med hverandre eller med fotball-VM, og det er bare sammentreff. Likevel har vi med støtte fra Fifa skjerpet sikkerheten rundt laget, sier Andrew Pragnell til New Zealand Herald. Han er direktør i landets fotballforbund.

Laget måtte lørdag oppholde seg i et hotell tvers over gata i flere timer mens brannfolk tok seg av den påsatte brannen. En person er ifølge Herald pågrepet og siktet for innbrudd og brannstiftelse.

Høyreback C.J. Bott, som er tidligere Vålerenga-spiller, sier til avisa at spillerne ble rystet av brannen. Likevel går det bra med alle.

– Vi kom oss til nødutgangene og gikk fort ned dem. Det var en del røyk i en av dem, men vi kom oss raskt ut av hotellet, og det går helt bra med alle sammen, sier hun til Herald.

– Vi fikk sovet, og vi hadde en veldig god treningsøkt søndag.

Laget møter Filippinene i hovedstaden Wellington tirsdag, noen timer før Norge spiller mot Sveits.