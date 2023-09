Graham Hansen tatt ut i streik

Caroline Graham Hansen og de øvrige spillerne i den spanske kvinneligaen i fotball gjør alvor av truslene om spillenekt etter mislykkede lønnsforhandlinger.

Caroline Graham Hansen er en del av spillerstreiken i spansk kvinnefotball. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 11:38

Streiken rammer de to første rundene i den nye ligasesongen. Graham Hansen skulle egentlig ha serieåpnet med Barcelona hjemme mot Valencia søndag.

Samtalene mellom spillerforeningen AFE og ligaen hadde pågått i rundt ett år før det ble brudd.

– Vi anser ligaens siste tilbud som uakseptabelt, står det i en uttalelse fra AFE.

Ligaledelsen står fast ved tilbudet om en årlig minstelønn på 20.000 euro. Det tilsvarer snaut 230.000 kroner. Spillerne ba om minst 23.000 euro.

Siden spansk kvinnefotball fra 2023/24-sesongen er garantert inntekter på rundt 100 millioner euro (1,14 milliarder kroner), mener spillerforeningen at klubbene enkelt kan finansiere lønnshoppet.

De siste årene har minstelønnen vært på 16.000 euro (183.000 kroner). I 2020 gikk spillerne ut i streik for å få på plass en tariffavtale som også ga rett til fødselspermisjon.

Spansk kvinnefotball har havnet i søkelyset etter at landet vant VM i august. Seieren ble overskygget av kysset fotballpresident Luis Rubiales ga Jennifer Hermoso i feiringen.

Forbundssjefen skapte ytterligere oppstyr da han nylig nektet å trekke seg til tross for et stadig økende press. For tiden er han suspendert av Fifa.