Østigårds Napoli nær Serie A-tittelen – ble tatt imot av tusener

Leo Skiri Østigård og hans lagkamerater i Napoli ble møtt av tusener av fans da de kom hjem fra Torino etter seieren over Juventus søndag.

Gatene i Napoli er kledd for fest. Snart kan byen juble vilt for seriemesterskapet.

24.04.2023 15:56 Oppdatert 24.04.2023 16:38

Giacomo Raspadori scoret målet som sikret tre poeng mot Juventus på bortebane. Etterpå reiste de hjem til Napoli, men til tross for at klokken var tre om natten, tok det lengre tid enn ventet. Flere tusener av fans hadde nemlig ventet for å hylle sine helter utenfor flyplassen med sang og bannere.

Flere spillere, blant dem angrepsstjernene Victor Osimhen og Khvicha Kvaratskhelia, klatret etter hvert opp på lagbussen for å danse og synge med fansen. Da bussen hadde banet vei gjennom fansen, ble den fulgt av hundrevis av mopeder inn mot byen.

Napoli er snublende nær å sikre seg tittelen i Serie A, og søndagens 1-0-seier gjør at det kan bli avgjort allerede førstkommende helg.

Om Napoli slår Salernitana på hjemmebane lørdag, samt at Lazio går på poengtap mot Inter, kan de lyseblå feire det første seriemesterskapet siden 1990. Den gang løftet Diego Maradona trofeet.

Napoli-trener Luciano Spalletti vil imidlertid ikke ta av helt ennå.

– Vi må vente med å sprette champagnen. Det gjenstår litt, sa han søndag.

Det er 22 år siden et lag utenfor Nord-Italia har blitt mester. I 2001 triumferte Roma.