Amerikansk OL-vinner utestengt i tre år

Den amerikanske sprinteren Randolph Ross, som vant stafettgull i Tokyo-OL i fjor, er utestengt i tre år for brudd på antidopingreglementet.

TATT I DOPING: Randolp Ross, her under OL i Tokyo sommeren 2021.

NTB, VG

11 minutter siden

Det meldte Friidrettens integritetsenhet (AIU) tirsdag.

21-åringen straffes for tre brudd på meldeplikten i løpet av mindre enn ett år. Straffen er skjerpet fordi han i et forsøk på å renvaske seg for anklagen om det tredje bruddet forfalsket en epost.

Ross ble suspendert i juli, dagen før han skulle løpe kvalifisering på 400 meter i VM i Eugene.

Ross fikk gull på 4 x 400 meter i Tokyo-OL, selv om han løp bare i kvalifiseringen og ikke i finalen.

Han er utestengt fram til 30. juni 2025.