Jakob Ingebrigtsen brukte mopedlappen som sjekketriks: – Det var veldig vanskelig

De ble kjærester allerede som 16-åringer. Hans sjekketriks var originalt. Lørdag gifter Jakob Ingebrigtsen (23) seg med sin Elisabeth Asserson (23).

GIFTEKLARE: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson. Vis mer





Publisert: 22.09.2023 19:34 Oppdatert: 22.09.2023 19:44

Han var 15 år gammel da han møtte Elisabeth. De gikk i samme matteklasse på videregående. Jakob la raskt merke til jenta med bergensdialekten. Unge Ingebrigtsen sendte henne meldinger og ba om hjelp til teorieksamen for moped.

– Jakob har aldri, noen gang, trengt hjelp til noe som helst som har motor, sa hun til VG i 2020 mens hun himlet med øynene.

Ingebrigtsen har ikke opplevd mange nedturer i en karriere som inneholder både OL- og VM-gull. Men midt i tenårene slet han litt med motivasjonen. Unggutten syntes noe manglet i livet.

2016: Jakob Ingebrigtsen stilte for første gang på Instagram med Elisabeth Asserson rett før jul i 2016. Vis mer

– Det var veldig mye jeg falt for ved Elisabeth. Jeg har levd et veldig spesielt liv i veldig mange år før jeg møtte henne. Vi var vel 15, snart 16 år, da vi møttes, og allerede da hadde jeg levd et veldig voksent liv fordi jeg satset idrett på et så høyt nivå. Jeg tok livet veldig seriøst fordi jeg måtte være dedikert og strukturert i jobben. Da jeg traff Elisabeth fikk jeg på mange måter dekket et behov og tomrom i hverdagen som jeg visste jeg manglet og trengte, har Jakob Ingebrigtsen sagt i Ida Fladens podkast «Ida med hjertet i hånden».

Men det var ikke helt enkelt å bli kjæreste med supertalentet som raskt ble kjent i de norske hjem da TV-serien «Team Ingebrigtsen» kom i 2016.

– Det var veldig vanskelig. Det er ikke alle som hadde greid å gå gjennom en slik endring hun måtte gjennom. I starten var det brutalt for hennes sosiale liv å tilvenne seg mitt liv. Jeg satte på mange måter hennes liv på vent, sa Ingebrigtsen i podkasten.

– Ja, jeg har grått. Tidvis har det vært både tungt og vanskelig, men mest av alt er det fantastisk fint å få være sammen med Jakob, har Elisabeth sagt.

VM-LYKKE: Paret i lykkerus etter Jakob Ingebrigtsens VM-gull i 2022. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen har fortalt at paret allerede som 16-åringer snakket om at de ønsket å gifte seg, og at de var sikre på at det skulle være dem to for resten av livet.

Lørdag ettermiddag skjer det i Bragernes kirke i Drammen. 23-åringen har tydeligvis ønsket seg denne dagen i mange år.

– Jeg er glad for at hun, etter å ha stilt spørsmålet i år etter år, endelig sa ja, skrev Ingebrigtsen i et Instagram-innlegg da forlovelsen ble gjort kjent i april 2021.

– Det er ikke så mange ting som er endret. Vi har følt oss forlovet ganske lenge siden vi har vært så sikre på hverandre siden vi møttes. Vi har hatt en litt annen tilnærming til livet knyttet til det å være voksne og ta voksne valg, så for vår del føltes det ut som at vi hadde ventet lenge, svarte Ingebrigtsen på spørsmålet om hvordan det er å være forlovet i Fladens podkast.

Det unge paret flyttet allerede som 18-åringer sammen i kjellerleiligheten i Gjert og Tone Ingebrigtsens hus i Sandnes.

– Vi holdt ut i ett år. Så ble jeg gal av alle skoene til Jakob. Hver måned kom tre par nye sko. Vi ble presset ut av kjelleren. Av Jakobs skomani, sukket Elisabeth i VG-intervjuet for tre år siden.

De flyttet ut av kjellerhybelen og inn i en flunkende ny, moderne toppleilighet noen hundre meter unna. Nå bygger paret seg nytt hus i byen halvannen mil sør for Stavanger. Asserson har tatt tunge tak hjemme – med bygge- og bryllupsplanlegging – mens hennes tilkommende har vært opptatt med friidrettssesongen.

– Noen ganger kan det bli litt mye. Fordi det er veldig mange valg om dagen. Det viktigste er at bryllupet blir en veldig kjekk dag og en fin måte å feire slutten av sesongen, sa hun til VG i sommer.

Hun har som oftest også ansvar for de to golden retrieverne Jupiter og Maximus.

HJEM MED GULL: Elisabeth Asserson var på plass på Sola flyplass da Jakob Ingebrigtsen kom hjem med OL-gull i 2021. Vis mer

– Noen ganger skulle det vært godt med litt ekstra hjelp, sier hun.

– Problemet er at jeg er veldig hard, sier Jakob Ingebrigtsen

– Å?

– Hvis jeg mener noe, så skal det være sånn. Sånn er jeg vokst opp med. Mentaliteten er «enten er det sånn, ellers går det ikke». Elisabeth har blitt flinkere til å ikke blande meg inn. Da får hun ofte et svar hun ikke liker, sier Ingebrigtsen.

Asserson har fortalt at å leve med Jakob Ingebrigtsen er «evig frykt for å bli syk».

– Antibac, hyppige turer til legen og C-vitaminer i en salig blanding. Hvis jeg hoster, må jeg flytte ut på sofaen, beskriver hun og forteller om et velregulert liv med faste trenings-, hvile- og spisetider.

Hun vil ikke kalle Jakob Ingebrigtsen en romantiker.

– Om Jakob har en veldig romantisk side? Hmmm, vet ikke. Der kunne han lært litt mer av Filip, har hun sagt med henvisning til den syv år eldre løperbroren Filip Ingebrigtsen.

Paret feiret hans bryllup med Astrid Manger Ingebrigtsen i 2018.

FILIPS BRYLLUP: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson i Filip Ingebrigtsens bryllup i 2018. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen begynte tidlig å savne kjæresten på reiser.

– Jeg kjenner på det. Man liker ikke å være borte fra den man er glad i, sa han til VG allerede i 2018.

– Men slik er det, enten du jobber i Nordsjøen eller et annet sted der du må bruke tid. Noe må legges til side, la Jakob Ingebrigtsen til.

Når de er endelig er hjemme sammen blir det ofte en film eller en biltur.

– Vi har det veldig fint med kosekvelder hjemme. Vi kjøper inn noe digg mat og ser en film. Jakob elsker å gå på kino. Og så prøver vi å legge vekk mobilen og noen ganger gå på date ute på restaurant. Eller vi kjører en ekstra runde med bilen. Vi liker å kjøre bil og snakke sammen. Eller vi hører på musikk og synger for full hals mens vi kjører. Vi har våre øyeblikk, sier Elisabeth Asserson.

2023: Elisabeth Asserson og Jakob Ingebrigtsen i VG-intervju i sommer. Vis mer

– Hva krangler dere om, spurte VG i 2020.

– Det varierer veldig. Jakob er ikke typen til å ta opp alle mulige ting, han skyver mye vekk. Jeg tror taktikken bare er å glemme ting i stedet for å bruke energi på å være irritert. Men av og til må også han si ifra.

En ting er sikkert: Paret trener aldri sammen.

– Jeg kan spurte de første hundre meterne, så er jeg helt ferdig. Det hender jeg sykler ved siden av mens Jakob springer – ganske fort, vil jeg si, sier hun.

Under VM i august var Elisabeth Asserson stadig i nærheten av kjæresten. Hun har vært veldig tett på Jakob under løp de siste årene, vært med på mange reiser og vært med på oppvarmingsbanen og vært akkreditert i noen av Diamond League-løpene.