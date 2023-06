For ti år siden sjokkerte de City – nå kan de bli kjøpt av 21-åring

Fra FA-cup-triumf til tilnærmet konkurs. Wigans reise de siste ti årene har vært en berg-og-dal-bane-reise uten oppoverbakker. Nå skal Sarbjot Johal (21) redde dem.

BEDRE TIDER: Wigan vant FA-cupen i 2013 mot Manchester City.

Den nåværende utgaven av Wigan Athletic og laget som vant over stjerner som Sergio Agüero, Vincent Kompany, og Yaya Toure i 2013 har likevel noen likhetstrekk.

Selv om de vant FA-cupen, så rykket de likevel ned fra Premier League den sesongen. Denne sesongen rykket de også ned, men denne gangen til nivå tre.

Det er ikke bare på banen det har gått trått. Også økonomisk har det vært mye rot. I tillegg til å komme sist i Championship, så starter de neste sesong i League One med åtte minuspoeng.

Og det stopper dessverre ikke der: Årsaken til poengtrekk er at de ikke har betalt trenere og spillere i tide, noe de fremdeles ikke har gjort.Klubben trenger friske midler for å ikke gå konkurs.

På søndag uttalte klubben at de har blitt muntlig enige om et salg, uten å nevne hvem kjøperen er.

NEDRYKK: Manager Shaun Maloney etter at nedrykket fra Championship var et faktum.

Ifølge The Athletic kan redningen være en 21-åring. Sarbjot Johal er en entreprenør fra England, som har et eget brennevin-merke.

Johal har tidligere spyttet inn penger i den engelske klubben Morecambe, og skal ha vært klar for å bli den nye eieren i klubben, men etter at laget rykket ned til League two ble det lagt på is.

Nå skal det være Wigan han skal ha festet øynene sine på.