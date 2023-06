Glimt-laget i helgens runde var yngre enn Rosenborgs

Tre av RBK-spillerne som startet mot Stabæk er under 24 år.

Rosenborg-laget som startet mot Stabæk søndag var over 25 år i snitt. Fire eliteserielag hadde yngre startoppstilling i helgen.

12.06.2023 18:49 Oppdatert 12.06.2023 19:55

Det har vært et stadig tilbakevendende tema for RBK-trener Kjetil Rekdal denne sesongen. Forventningene til Rosenborg er ifølge treneren «enorme», og for store for hans unge lag.

– Det å forvente at gutter på 20 år skal briljere på Lerkendal før de knyter igjen skoene sine, det blir naivt, sa han til TV 2 i slutten av april.