Politiet vil inndra penger: Besseberg risikerer jakttur-smell

Tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg (77) risikerer å måtte levere fra seg luksusklokker og betale for gamle jaktturer dersom han blir dømt for grov korrupsjon.

TILTALT: Anders Bessebergs sak kommer trolig for retten til høsten. Strafferammen er fengsel i opptil ti år.

18.04.2023 16:48 Oppdatert 18.04.2023 17:02

– Man kan, og skal, inndra utbyttet fra straffbare forhold. Det kan være snakk om klokker eller andre fysiske gjenstander, men også penger eller verdien av tjenester man har fått, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland til VG.

Politiet mener Anders Besseberg – som nekter all skyld - fikk dekket kostnader til en BMW X5 over en periode på flere år. Gevinsten skal ha vært på 850.000 kroner.

Politiet mener også at tre luksuriøse klokker ble gitt til den tidligere IBU-toppen, som ledd i russisk bestikkelse.

Fakta Fakta om Anders Besseberg Dette er tidligere IBU-president Anders Besseberg: * Aktuell: Ble mandag av Økokrim tiltalt for grov korrupsjon. Tiltalen gjelder forhold begått i perioden 2009 til 2018.



* Født: 25. februar 1946 (77 år) * Bosted: Vestfossen, Viken * Skiskytter i sin aktive idrettskarriere (1966-74) * Norsk landslagstrener i skiskyting (1976-80) * President i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 1993 til 2018. Overtok i 1992 som president i skiskytterforbundet som var underlagt Det internasjonale femkampforbundet. * Sies å være arkitekten bak jaktstart, fellesstart og blandede stafetter innen skiskyting, og han tok idretten til nye høyder under sin regjeringstid. * I 2014 ble han tildelt Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris. * Æresmedlem i Norges idrettsforbund siden 2015. * 12. april 2018 trakk han seg som IBUs øverste leder etter beskyldninger om korrupsjon. * 7. november 2018: IBU nedsatte en granskingskommisjon for å se på disse beskyldningene. * 13. mai 2020: Økokrim startet etterforskning mot ham for grov korrupsjon. Østerriksk politi har etterforsket ham for svindel og brudd på dopingbestemmelsene. * 28. januar 2021: IBUs granskingsrapport ble presentert, og Besseberg ble anklaget for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. * 29. september 2022: Besseberg var til stede i Oslo tingrett da et utenlandsk vitne ble avhørt for lukkede dører. Vis mer

Luksusklokkene

Den ene - en Omega - har en verdi på 195.000 kroner. De to andre, en Hublot og en Ulysses Nardin, er verdivurdert til henholdsvis 78.000 og 70.000 kroner.

Den dyreste klokken skal ha blitt gitt til Besseberg av leder i russisk skiskyting i Khanty-Mansjisk i 2011. I politiavhør i 2018 forklarte Besseberg at han ikke var klar over verdien på klokken før han oppdaget en lik klokke i et vindu på flyplassen i Geneve.

Først da forsto han, forklarte Besseberg, at verdien var på rundt 20.000 euro. Han fikk deretter bekreftet at klokken inneholdt ekte gull, og hevder at han insisterte på å gi klokken tilbake. Det avviste imidlertid mannen som ga ham klokken, har Besseberg hevdet overfor politiet.

Totalt fant politiet 13 klokker hjemme hos Besseberg i forbindelse med razziaen mot 77-åringens bolig for fem år siden. Bare tre av dem er nevnt i tiltalen som ble kjent denne uken.

Etter det VG har grunn til å tro, er det fordi det er disse tre klokkene politiet mener å kunne føre bevis for at har vært del av en bestikkelse av nordmannen.

Politiet mener også at Besseberg har blitt påspandert dyre jaktturer i Russland, Østerrike og Tsjekkia som ledd i korrupsjonen han nå kobles til.

77-åringen risikerer å måtte betale for disse turene dersom han dømmes i Buskerud tingrett når saken kommer opp til høsten.

– Utbytte fra straffbare handlinger skal inndras, det har Stortinget bestemt. Ordlyden sier «skal». Ikke «kan». Det er et sterkt signal, mener Inger Coll.

Hun er politiinspektør ved Politihøgskolen og ekspert på inndragning av penger fra kriminell virksomhet. Coll uttaler seg generelt, og ikke om Bessebergs sak spesifikt.

– Dersom man har blitt påspandert en jakttur til Usbekistan for å jakte tiger, så er det åpenbart en fordel man har mottatt. Da skal verdien av dette inndras, sier hun.

Ifølge Coll har regelen om inndragning av utbytte ofte vært «sovende» i norsk rettsvesen:

– Hjemmelen er der, men politiet og påtalemyndigheten har historisk sett ikke vært flinke nok til å bruke den, sier hun.

Risikerer jakttur-smell

I politiavhør har Besseberg ifølge granskningsrapporten til IBU bekreftet at han har mottatt flere invitasjoner til å delta på jakt- og fiske i regi av russiske myndighetspersoner. Den tidligere idrettslederen har nevnt Khanty-Mansjisk tre-fire ganger, samt Tjumen to-tre ganger.

I avhørene innrømmet Besseberg at han aldri betalte for utstyr eller overnatting, eller for trofeene han fikk med seg hjem, på disse reisene. Besseberg har imidlertid avvist at turene var ledd i korrupsjon, ettersom turene stort sett fant sted i forbindelse med møter eller verdenscupen i skiskyting i Russland.

Norsk politi mener også prostituerte i Russland har vært en del av bestikkelsene av Besseberg. Det skal, mener Økokrim, ha skjedd både i 2013, og i perioden 2015 til 2018. De prostituerte skal ha blitt betalt av russiske myndighetspersoner innen skiskyting.

OMDISKUTERT: Besseberg var IBU-president siden tidlig på 90-tallet og frem til 2018, da han ble tvunget til å gå av.

Overfor politiet har Besseberg innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte, med koblinger til russiske myndighetspersoner. Han var, ifølge en granskningsrapport i regi av IBU i 2021, kjent med at de prostituerte ble betalt av det russiske vertskapet.

– Det kan godt ha vært tilfelle. Jeg gikk ikke ut på gata, for å si det slik, har Besseberg uttalt i politiavhør.

Nordmannen skal i politiavhør ha innrømmet sex med en russisk prostituert én gang mellom 2010 og 2014. Dette skal ha skjedd i Moskva og ifølge Besseberg - som ikke selv betalte kvinnen - var hun trolig sendt av de russiske arrangørene.

Granskerne bak IBUs rapport mener derimot å ha bevis for at dette skjedde flere enn én gang.

VG vet at det juridiske apparatet rundt Besseberg mener at IBUs granskere har vurdert saken basert på et ufullstendig bevismateriale og uten kontradiksjon fra Anders Besseberg selv.

I tiltalen mot Besseberg, som ble kjent denne uken, er likevel en spesifikk prostituert et tema. Besseberg skal først ha møtt henne under en middag i Khanty-Mansjisk i mars 2016. Kvinnen fortalte Besseberg at hun var en tidligere nattklubbdanser med stor interesse for skiskyting.

De to skal ha tilbrakt flere dager sammen i den russiske skiskytterbyen den måneden.

Deretter dukket kvinnen opp igjen under verdenscuprennet i russiske Tjumen i mars 2018. Da skal hun ha bodd på rommet til Besseberg og ha hatt offisiell akkreditering. Besseberg har fortalt politiet at de to hadde sex, men at hun ikke var prostituert og at han ikke betalte kvinnen.

Kvinnen snakket ikke engelsk, og de to var avhengig av tolk for å forstå hverandre.

Ifølge granskningsrapporten til IBU fra 2021 finnes det bevis for at en leder i russisk skiskyting hjalp til med å fasilitere møtene mellom kvinnen og Anders Besseberg.

BESSEBERG-ADVOKAT: Christian B. Hjort, her som representant for Therese Johaug i hennes dopingsak.

– Besseberg bestrider straffskyld etter tiltalen, sa advokat Christian B. Hjort til VG mandag.

Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i opptil ti år.

– Det nevnes klokker, jaktturer og prostituerte. Hva er Bessebergs forklaring på dette?

– Han ønsker ikke å kommentere de ulike anklagepostene i detalj, men vil forklare seg for retten når saken kommer opp der, sa Hjort.

– Men det er grunn til å bemerke at en rekke av beskyldningene som har kommet mot ham tidligere, spesielt dette med at han ble anklaget for å ha påvirket antidopingarbeidet til fordel for russerne og tatt imot store kontantsummer, ikke er med i tiltalen. Det er han glad for, for han mener at han har kjørt en hard linje i antidopingarbeidet, enten utøverne har kommet fra øst eller vest. Det mener han også kan være opphavet til enkelte av påstandene mot ham: At han har blitt upopulær i enkelte leirer, fortsatte Bessebergs advokat.

Hjort understreker også at Besseberg ikke har erkjent noe korrupt forhold i tilknytning til prostituerte.

Det er ventet at straffesaken mot Besseberg kommer for retten i høst.