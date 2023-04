Rune finaleklar - ble buet på og irettesatte dommeren: - Ikke se på meg på den måten

(Jannik Sinner - Holger Rune 6-1, 5–7, 5–7) Danske Holger Rune (19) er klar for finalen i Monte Carlo Masters etter å ha slått Jannik Sinner (21). Semifinalen var fylt med dramatikk.

15.04.2023 21:50 Oppdatert 15.04.2023 22:11

Holger Rune fortsetter å imponere og er nå klar for sin andre masters-finale.

– Det var utrolig. Jeg måtte grave dypt og finne løsninger, og det gjorde jeg godt, sa Rune etter at seieren var i boks.

Rune har levert strålende tennis i Monte Carlo masters, men i det første settet mot Sinner slet han stort. Italieneren vant åpningssettet komfortabelt 6–1. Det andre settet ble langt jevnere og Rune vant til slutt 7–5. Flere i publikum begynte å bue – dansken responderte bare med å ta seg til øret, som et signal om at de bare måtte bue høyere for hans skyld.

ENTERTAINER: Holger Rune manet publikum til å bue høyere.

– Det var et fantastisk publikum, selv om de heiet på Jannik, sa Rune etter kampen.

Rune gjorde seg til tider upopulær blant de fremmøtte da han jublet vilt etter at Sinner gjorde en enkel feil, noe flere tennisfans synes er usportslig i det som regnes som en gentlemanssport.

Også Casper Ruud har vært oppgitt over Runes oppførsel tidligere, se video under:

Det tredje settet var også jevnt, og heller ikke dette uten kontroverser. Mot slutten av settet slår Sinner en ball for langt, Rune svarte med å slå ballen tilbake til italienerens side. Det resulterte i at ballen nesten traff Sinner. Sinner synes lite om det Rune gjorde, selv om dansken signaliserte at det ikke var med vilje.

Ved sidebytte på stillingen 5–4 i game forklarte Rune hvordan han opplevde situasjonen.

– Ikke se på meg på den måten. Det var en feil og jeg sa unnskyld, sa Rune til dommeren Carlos Bernardes, med antydning om at han hadde gitt dansken et strengt blikk.

– Jeg vet at det ikke var med vilje, men jeg kikket på deg for å holde deg rolig, svarte Bernardes.

Det var jevnt hele veien men dansken klarte å bryte Sinner i det siste gamet og vant dermed det siste settet 7–5.

I finalen på søndag møter Rune, Andrej Rubljov. Den kan du se 14.30 på discovery+ og Eurosport 1.

Casper Ruud spilte også turneringen, men skuffet stort ved å tape 1–6, 6–7 i den tredje runden mot Jan-Lennard Struff, som er rangert som nummer 100.