Hovland jakter seier i storturnering

Holder det hele veien inn for Viktor Hovland i BMW PGA Championship? Vi følger den siste runden live.

STØDIG: Viktor Hovland har levert bunnsolid golf denne uken.

Viktor Hovland har tatt seks seirer som golfproff, men det er godt over et halvt år siden han vant sist. Den forrige seieren kom da han vant Slync.io Dubai Desert Classic i slutten av januar, og nå er Hovland i posisjon til å vinne BMW PGA Championship på velkjente Wentworth, like utenfor London.

Nordmannen åpnet turneringen med en runde hele åtte slag under par og var i delt ledelse etter den første runden på torsdag. Like etter at han var ferdigspilt med runden kom beskjeden om at dronning Elizabeth hadde gått bort, noe som førte til at spillet ble stanset og at det samtidig ikke var noe spill på fredagen.

Lørdag ble spillet startet igjen og Hovland leverte en fin runde på fire slag under par. Med det var han 12 slag under par for turneringen og i delt ledelse sammen med Søren Kjeldsen før søndagens runde.