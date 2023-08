Medier: Bayern München enig med Tottenham om overgang for Harry Kane

Flere medier melder torsdag at Tottenham er enig med Bayern München om en overgang for storscorer Harry Kane (30).

OPP TIL SPILLEREN: Ifølge medier er det nå opp til Harry Kane om han vil gjøre en overgang til Bayern München eller ikke. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 12:27

Det skal være snakk om en overgang på over én milliard norske kroner, ifølge pålitelige The Athletic, som var først ute med nyheten.

Sky Sports skriver også om at det er enighet mellom klubbene.

Tyske Bild melder at Bayern skal være optimistiske på å lande en avtale med Kane i løpet av torsdag.

Mediene skriver at det er opp til Harry Kane selv om han vil gjøre overgangen eller ikke.

Kontrakten til Kane går ut sommeren 2024 med Tottenham.

Kane har 84 landskamper for det engelske landslaget og står med 280 mål på 435 kamper for London-klubben.

Harry Kane har bøttet inn mål for Tottenham siden 2014/15-sesongen og har kun Alan Shearer over seg på listen over tidenes toppscorere i Premier League.

Tross 280 mål for klubben, mangler Kane trofeer med de liljehvite fra London.

Han har tapt to ligacupfinaler (2015, 2021) og én Champions League-finale (2019) som Tottenham-spiller.