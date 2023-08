The Athletic: Bayern München enig med Tottenham om overgang for Harry Kane

The Athletic melder torsdag at Tottenham er enig med Bayern München om en overgang for storscorer Harry Kane (30).

Publisert: 10.08.2023

Det skal være snakk om en overgang på over 100 millioner euro, skriver den anerkjente journalisten David Ornstein torsdag.

Det står videre i artikkelen at det er opp til Harry Kane selv om han vil gjøre overgangen eller ikke.

Kontrakten til Kane går ut sommeren 2024 med Tottenham.