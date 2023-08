Avslører drama på finaledagen: Jakob Ingebrigtsen vant 5000 meter etter monsteravslutning

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) fikk revansje og tok VM-gull på 5000-meteren i Budapest etter en vanvittig spurt. Da kom tårene på tribunen hos forloveden Elisabeth Asserson.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG









Publisert: 27.08.2023 20:33 Oppdatert: 27.08.2023 21:05

Inn mot siste sving var Katir i klar ledelse, men løpefenomenet fra Sandnes var forrykende på oppløpet. Med tiden 13.11,30 slo Jakob Ingebrigtsen spanske Mohammed Katir med 14 hundredeler etter en intens duell. Jacob Krop tok bronsen.

– Det er utrolig stort. Men det er litt sånn, jeg føler meg ikke helt bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han forteller om en fantastisk stemning på stadion. Men så avslører han i gullintervjuet etter løpet at han ikke har vært i form. Han forteller at det er mye som ikke stemmer.

– Jeg har vært svimmel i hele dag. Jeg følte meg ikke bra på oppvarmingen. Det er en kjip situasjon å være i, sier Jakob til NRK.

– Det er et mareritt å bli syk. Jeg er litt skuffet over situasjonen jeg er i, håper jeg aldri kommer i igjen, sier han.

– Hadde det ikke vært for alle jeg har rundt meg, det hadde ikke vært det samme uten dem. Kroppen er verktøyet jeg benytter meg av. Det er kjipt når jeg ikke føler meg eller er 100 prosent, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han får spørsmål om utenomsportslig støy.

– Det har jeg ikke fått med meg, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK med et lurt smil.

Med det norske flagget i flettene og en hvit topp satt forloveden på tribunen og heiet på Jakob. Etter løpet kom tårene.

– Det har vært mye dritt. Å komme på toppen nå, det er ingen som fortjener det mer enn Jakob, sier forloveden Elisabeth Asserson til NRK etter gullet.

Nå reiser han hjem med VM-sølv og VM-gull.

– Jeg tror ikke det er noen andre som hadde klart det samme, sier forloveden om gullet etter de siste dagene med mye fokus på faren Gjert som trener for konkurrenten Narve Gilje Nordås.

Vis mer

Storebror Henrik Ingebrigtsen jublet, og sa broren hadde en ok dag.

– Jeg tror han springer akkurat som han må i dag for å komme først over målstreken. Jeg skjelver så jævlig. Det ble et veldig fair løp. Han får bruke de taktiske egenskapene sine på posisjonering, sier storebror til NRK.

– Imponerende, sier Narve Gilje Nordås om Jakob Ingebrigtsen til NRK etter VM-gullet.

Selv ble han nummer 14.

Under onsdagens 1500 meter vant Josh Kerr foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Ingebrigtsen var da preget av en vond hals og har hatt feber denne uken.

Jakob Ingebrigtsen vant VM-gullet på 5000 meter også i fjor, da gikk mesterskapet i USA.