Brækhus om stjernens dopingsak: – Skjønner ikke hvorfor hun tyr til dette

Den amerikanske verdensmesteren Alycia Baumgardner (29) har avlagt positiv dopingprøve. Så sent som i desember trente hun med Cecilia Brækhus (41).

TESTET POSITIVT: Alycia Baumgardner, her i aksjon mot Elhem Mekhaled, kan miste alle VM-titlene i super fjærvekt. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 13:32

Onsdag kveld, norsk tid, ble det kjent at Baumgardner avla en positiv dopingtest få dager før boksekampen mot Christina Linardatou 15. juli. Der forsvarte Baumgardner sine fem VM-titler i super fjærvekt.

– Det er fryktelig trist. Jeg er fan av henne. Vi sparret første gang sammen i Tønsberg i 2017, sier Brækhus til VG.

Hun var senest i ringen og hadde sparringøkter med Baumgardner på tampen av 2022. 29-åringen med kallenavnet «The Bomb» har 15 seirer – syv på knockout – og ett tap i proffkarrieren

– Hun er naturlig en av de sterkeste atletene i boksing, og en av dem som slår hardest. Jeg skjønner ikke hvorfor hun tyr til dette, sier Brækhus oppgitt.

Det var en frivillig test som ble avlagt tre dager før kampen mot Linardatou som viste spor av to forbudte stoffer, steroidene «mesterolon» og «metenolon acetat metabolitter».

«Det er to substanser jeg aldri har hørt om, eller brukt på noen måte» skriver Baumgardner i en melding hun publiserte i sosiale medier.

Baumgardner bedyrer sin uskyld og påpeker at testene hun avla på kampkvelden 15. juli, og dagen etter, ikke var positive. Det er foreløpig ikke avklart om hun mister VM-titlene og hvilke konsekvenser dette får.

Krevde full testing som mester

Brækhus mener boksesporten internasjonalt har mye å gå på når det gjelder å avsløre doping, og ønsker å belyse dette.

– Jeg har ikke noe å skjule, og er blitt testet hele veien. Jeg startet med WADA-testing som kickbokser og deretter som amatørbokser. Da jeg flyttet til Tyskland som proff var det jevnlig WADA-testing der, sier Brækhus.

– I forbindelse med mine proffkamper i Norge var jeg og alle bokserne på stevnet mitt testet grundig, legger hun til.

MØTES I OKTOBER: Terri Harper (t.v.) og Cecilia Brækhus kom ikke lenger enn til innveiingen da de skulle bokse i mai fordi Brækhus ble syk. Ny kamp er satt opp 7. oktober. Vis mer

– Som verdensmester har jeg alltid krevd WADA-testing, og den eneste gangen jeg fikk nei til det var da jeg gikk kampen i USA mot Kali Reis i 2018. Da sa TV-kanalen HBO nei, sier Brækhus.

Kostbart

Full testing betyr naturlig nok økte utgifter for arrangørene, og det er derfor ikke noe som alltid står høyt på prioriteringslisten. Dermed øker selvfølgelig også sjansen for at det er utøvere som jukser.

I forbindelse med Reis-oppgjøret var det bare testing rett etter kampen.

Brækhus fikk gjennomslag for sitt krav om full testing før det første møtet med Jessica McCaskill i 2020, der hun gikk på sitt første tap i proffkarrieren.

– Jeg ville ha full testing i kamp nummer to også, men McCaskill hadde beltene og det var hennes valg, forklarer Brækhus.

Hun bekrefter at det nå bare er testing rett etter kampen når hun møter britiske Terri Harper i Sheffield 7. oktober. VM-beltene til WBA og WBO i super weltervekt står på spill.

– Jeg er klar til å bli testet i dag dersom Harper er det, sier Brækhus som for tiden oppholder seg i Detroit sammen med trener Johnathon Banks.