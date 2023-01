Kilde reagerer på TV-bildene av lagkameraten: – Helt bak mål

Adrian Smiseth Sejersted skulle bare slå lens før han kastet seg ut i super-G-løypen i Cortina. Da klarte TV-produksjonen å streame hans edlere deler ut til tusenvis av seere.





28.01.2023 20:13

Se TV-produksjonens blemme øverst i saken.

Mens Aleksander Aamodt Kilde rapporterte om løypen til lagkamerat Sejersted klippet produksjonen fra et kamera nede i målområdet hvor Kilde sto, til toppen der Sejersted gjorde seg klar.

Samtidig som seerne fikk høre deler av beskjeden som ble gitt fra Kilde til Sejersted, fikk de også se nordmannens siste forberedelser.

For mens Sejersted lyttet til Kilde, tømte han også tanken. Det fanget kameramannen opp og bildene gikk ut på luften.

Det får lagkamerat Kilde til å reagere:

– Sånt skal ikke skje. Og slik jeg forsto det så sto han og filmet og skjønte at det var det Adrian holdt på med, han skulle på do, sier Kilde som fikk med seg det som hadde skjedd i bakkant av rennet.

Sejersted ønsker ikke å kommentere hendelsen, men er kjent med at VG omtaler saken.

– Dette var på «world feed», og altså ikke noe bare nordmenn fikk servert. Det pleier å være en gentlemans agreement på dette i flere idretter, som for eksempel sykkel. Jeg tipper derfor det er snakk om en glipp, sier sportssjef i Viaplay, Kritian Oma, til VG.

VG har kontaktet produksjonsselskapet Infront, som sto for TV-bildene fra Cortina. De har ikke besvart VGs henvendelse.

Kilde som endte opp med å bli nummer to i rennet, bak sveitsiske Marco Odermatt, var naturligvis fornøyd med egen innsats. Men overfor de som produserte lørdagens renn, har han få rosende ord.

– Det er lov å bruke litt intelligens når det kommer til det opplegget der. Jeg vet ikke hva han har tenkt på, han har sikkert vært lite oppmerksom. Det var en veldig rar situasjon, og spør du meg skal det ikke skje, sier Kilde og fortsetter:

– For det første at de faktisk filmer det, og for det andre at de sender det. Det er helt bak mål spør du meg, det bør gjøres noe med.

Presseansvarlig for alpinistene, Claes-Tommy Herland, sier til VG at han vil følge opp det som skjedde lørdag.

– Adrian har fått mange reaksjoner på bildene. Jeg som presseansvarlig kommer til å følge opp dette videre internt i skiforbundet og inn mot de aktørene det gjelder.

Sejersted endte som nummer 14 i lørdagens super-G-renn.