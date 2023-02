Hun får tilbud om skijobb i Trondheim

Ingrid Narum er ønsket videre som skiutvikler i Sør-Trøndelag skikrets.

Ingrid Narum har vært skiutvikler i halvannet år. Nå får hun muligheten til å fortsette i jobben.

02.02.2023 21:26

For halvannet år siden ble Ingrid Narum hentet til Trondheim for å bli Sør-Trøndelags nye skiutvikler. Bakgrunnen for ansettelsen var behovet for en ressursperson for klubbene rundt om i kretsen. I flere år hadde sørtrønderne, som de fleste andre skikretsene i Norge, opplevd medlemssvikt.

Siden 1. august i 2021 har Narum, som opprinnelig kommer fra Sogndal, jobbet i en 100 prosent-stilling. Kun 50 prosent av stillingen har imidlertid vært fast ansettelse, og 31. juli i år går kontrakten for den andre halvdelen av stillingen ut.

