Bruttern turte ikke se på da Bendik skulle skyte: - Det ble for mye for meg

Det så bekmørkt ut for Ranheim. Men Bendik Byes presise straffefot ble redningen, før luggen til Mads Reginiussen ble helten.

SVAK START: Kåre Ingebrigtsen måtte se sin gamle arbeidsgiver score både en og to ganger. Tidligere Åsane-spiller Morten Gamst Pedersen i bakgrunnen. Men det ble seier til slutt.

06.05.2023 16:52 Oppdatert 06.05.2023 17:55

Ranheim - Åsane 3 - 2 (1 - 2): Åsane hadde to skudd på mål. Dessverre for Ranheim gikk begge i mål. Men Ranheim kjempet seg inn i kampen igjen. Først med et straffespark på overtid i første omgang, så med et nytt straffespark etter 51 minutter.

Bendik Bye satte det første sikkert. Men da vingen gikk frem for å ta sitt andre, måtte Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen snu ryggen til.