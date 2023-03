Slik slår han tilbake etter nedturene

Om Dennis Hauger skal nå Formel 1, må han komme over de kjipe dagene raskt. Arbeidet med det begynner umiddelbart etter hvert løp.

Dennis Hauger etter et løp i Nederland forrige sesong.

Sesongens første Formel 2-helg i Bahrain for to uker siden ble en liten berg-og-dal-bane for Dennis Hauger.

Fjerdeplass i kvalifiseringen ga et godt utgangspunkt. I sprintløpet dagen etter kjørte han seg opp til en annenplass.