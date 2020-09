Klart Fana-tap i seriestarten

Var på vei inn i kampen, men så dro hjemmelaget fra.

3. sep. 2020 20:57 Sist oppdatert 9 minutter siden

AKER TOPPHÅNDBALL-FANA 31–22

Fana-damene spilte sin første seriekamp denne sesongen borte mot Aker Topphåndball i Oslo. Bergenslaget lå under 1–6 etter bare fem minutter, men klarte å spille seg inn i kampen. Marit Ova Bøyum reduserte til 6–7 for Fana, men så sa hjemmelaget takk for følget. Til pause var stillingen 20–11, og i andreomgangen ble det aldri spennende, selv om den ble langt jevnere enn førsteomgang.