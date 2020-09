Tour de France direkte: Ny vinnersjanse for Kristoff

Velkommen!

Hei og velkommen til livedekningen av den syvende etappen i årets Tour de France. Etappen er 168 kilometer lang, med start i Millau og mål i Lavaur. De første 75 kilometerne inneholder ganske mye klatring og det er gode muligheter for at et farlig brudd kan etablere seg.

Det er også meldt sidevind gjennom store deler av dagen, men rytterne vil trolig være skjermet for mye av vinden innledningvis. Med snaut fire mil igjen kommer man ned til Castres og derfra og inn vil det være ganske flatt inn mot mål. Der vil vinden komme side-med, noe som gjerne er den vindretningen som skaper størst splittelser. Der skal det også være noen åpne områder, så får vi se om vinden er sterk nok.