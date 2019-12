Tjuvstart kan koste Iversen dyrt: – Antar at Tour de Ski vil være over hvis jeg får gult kort her

LENZERHEIDE: I en fellesstart oppstår det lett kaotiske situasjoner, og for Emil Iversen var det ekstra viktig å komme seg gjennom lørdagens 15 kilometer fellesstart i fristil uten å komme i juryens søkelys. Han tjuvstartet nemlig under verdenscupåpningen i Finland og har derfor et gult kort bak navnet sitt på startlistene.

– Ja, jeg må være veldig nøye på reglene. Jeg vet ikke helt hva som skjer hvis jeg får et gult kort her, men jeg antar at da vil Tour de Ski være over, sier Iversen til Adresseavisen.