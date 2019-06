KRISTIANSAND: – Det er en vanskelig greie. Det er kort og godt få målvakter tilgjengelig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Etter at verdens kanskje beste målvakt, Katrine Lunde, har voktet Vipers-buret i to sesonger, står sørlendingene med bare én skadefri målvakt når drøyt to måneder gjenstår til seriestart.