Dette har ingen rogalendinger klart på 96 år: – Tenkte flere ganger at det kanskje var for tidlig

– Jeg skulle bli skytterkonge, det var selvfølgelig målet. Jeg tenkte flere ganger at det kanskje var for tidlig. Jeg hadde trent godt og visste jeg var god nok, men jeg hadde ikke helt troen på at jeg skulle klare det allerede som 25-åring, sier Rasmus Løberg åpent.

Han sitter i Klepp Skytterlag sine lokaler på Øksnevad og forteller om det siste året. Om valget han tok på vei hjem fra fjorårets Landsskytterstevne da resultatene ikke ble som han hadde håpet. Og om hvordan han skulle bruke det neste året på å forberede seg maksimalt til Landsskytterstevnet 2019.