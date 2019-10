Se situasjonen i videovinduet over.

Hallgren har allerede stått over én seriekamp, dermed har han seks kamper igjen på tribunen.

I Fyllingen Håndball tar de straffen til etterretning.

– Det er klart at det er en tøff straff å få. Jeg synes den virker fornuftig, men mange trodde nok at den ble strengere, sier daglig leder Vidar Gjesdal.

«Spiller Benjamin Hallgren, Follo HK, ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt 6 – seks – kamper. Straffen kommer i tillegg til det automatiske funksjonsforbudet på én kamp. Utelukkelsesperioden settes maksimalt til 60 dager», heter det i kjennelsen fra sanksjonskomiteen i Norges Håndballforbund.

Anker dommen

I Follo-leiren er de derimot ikke like fornøyd med lengden på utestengelsen fra Norges Håndballforbunds sanksjonskomité.

– Vi synes at ut i fra de holdepunktene vi har, så er det en urimelig dom. Vi kommer til å anke, sier sportslig leder i Follo Knut Håland.

Han viser til at Follo tidligere har opplevd at en av deres trenere har fått en måneds utestengelse for å «nicke» til en dommer i en annendivisjonskamp.

En sak mot en Kristiansand-spiller som sparket en Follo-spiller i hodet, ble behandlet parallelt med saken mot Hallgren. I den saken fikk Kristiansand-spilleren tre kampers karantene.

– Det er litt vanskelig å få veiledning fra det sanksjonskomiteen skriver i premissene for dommen. Det er normalt å forholde seg til tidligere praksis. Her har de tatt en beslutning fristilt fra den, sier Håland som tror at den strenge straffen kan ha blitt gitt på grunn av oppmerksomheten rundt situasjonen.

– Vi oppfatter at mediedekningen har vært en bidragsyter til den strenge straffen.

Follo har mulighet til å anke avgjørelsen frem til 29. oktober. Uttalelsene overrasker Fyllingen-leiren.

– Det er overraskende om vi skal tenke på hva folk tenker rundt den saken. De må de gjøre sånn som de føler riktig, sier Gjesdal.

Weidemann tilbake på banen

Etter skallingen endte stortalentet Weidemann opp med en blødende og brukket nese. Den ble knekt på plass igjen av en fysioterapeut i hallen, og han er nå klar for onsdagens kvartfinale i cupen mot Bækkelaget.

– Han har det bra. Vi håper å se han på banen i kvartfinalen i morgen. Vi får håpe at det ikke blir flere smeller mot nesen, sier Gjesdal.

Weidemann var også på banen i en juniorkamp sist uke.