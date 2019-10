Fana – Molde 26–28 (11–15)

FANA ARENA: Oktober har vært en god måned for Fana. Først ble det seier over Byåsen i NM. Deretter ble det et tomålstap borte mot Molde i serien. Rødtrøyene fulgte opp med å slå Byåsen og å påføre Storhamar deres eneste tap i serien så langt, i deres egen hall.