Silje Fismen omkom forrige lørdag etter å ha blitt truffet et lynnedslag under et terrengløp i Italia. 43-åringen jobbet som lege på UNN, men hun var også et kjent navn i løpemiljøet i Tromsø.

Fismen oppnådde en rekke imponerende plasseringer i lokale konkurranser, blant annet en tredje- og femteplass på halvmaraton i Midnight Sun Marathon i 2015 og 2017. Hun har også tidligere deltatt på Tromsø Skyrace, som ble arrangert i helga.