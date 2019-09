Svensk serieåpning i håndball varte under to minutter

– Slik går det når vi må spille i en ishall. Det er her Göteborg kommune har plassert oss, sa Redbergslid-trener Jasmin Zuta oppgitt.

Skövde, med nordmennene Håvard Åsheim og Kristian Jakobsen Stranden, måtte vende hjem med uforrettet sak. Etter 1.43 minutts spill, og ett scoret mål, var det over.

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Etter at Lisebergshallen ble revet ble Redbergslid mot sin vilje henvist til å bruke Scandinavium som hjemmearena. Allerede under oppvarmingen skle spillerne omkring på grunn av kondens fra isen under det provisoriske banedekket.

På 1-0 til Redbergslid kalte dommeren til seg spillere og ledere for rådslagning, og det endte med avbrutt kamp.

– Ingen tvil om at det var rett avgjørelse. Det var om ikke livsfarlig så iallfall stor skaderisiko. Det føltes ikke bra å være utpå der, sa Skövde-spiller Kristian Svensson.