Lunde (40) tilbake på landslagssamling: - Katrine har en helt annen autoritet

KRISTIANSAND: Håndballjentene er i disse dager på landslagssamling i Kristiansand. Den første gruppa med spillere var samlet fra mandag til onsdag. Torsdag startet samling for gruppe to. Der er blant andre Katrine Lunde. Keeperen røyk korsbåndet under Final Four 12. mai i fjor. Men Lunde, som da var 39, ville ikke at karrieren skulle ende slik. Hun har kjempet seg tilbake, til stor glede for hennes lagvenninner og landslagssjef Thorir Hergeirsson. Se hva de tenker om Lundes comeback i videoen øverst i saken.

NB: Katrine Lunde stiller på pressetreff fredag. Da får vi se og høre hva hun tenker om comebacket.