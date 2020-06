Norges beste syklister har så smått begynt å konkurrere igjen etter koronaperioden.

For et par uker siden fikk Andreas Leknessund tittelen «klatrekongen» da han vant en bakketempo i konkurranse med de ti beste klatrerne i Norge.

Mandag kveld var det en tempokonge som skulle kåres, og tre unge tempohåp skulle prøve å slå norgesrekorden på 30 kilometer flat tempo.

Procycling.no omtalte saken først.

Enorm snittfart

I tillegg til Wærenskjold, var også nevnte Leknessund med. Det var også Iver Knotten, som fram til mandag kveld hadde den gamle rekorden på 35 minutter og 22 sekunder.

Den tiden ble slått av alle tre, men det var altså Wærenskjold som var aller raskest. Rittet foregikk på den måten at rytterne startet i null hastighet, syklet 15 km én vei, for å å runde en kjegle og kjøre samme vei tilbake.

Leknessund, som kanskje hadde et lite favorittstempel på forhånd, ledet omtrent hele veien. Men mot slutten var det Wærenskjold som hadde mest å gi.

Han klokket inn på 34.01, og slo dermed den gamle rekorden med hele ett minutt og 22 sekunder. Det betyr at 20-åringen fra Mandal holdt en snittfart på vanvittige 52,92 kilometer i timen.

Fakta: Søren Wærenskjold Født: 12. mars 2000 i Mandal Lag: Joker Fuel of Norway Meritter: Seier sammenlagt i Tour of Rodos 2020, samt to etappeseire. Femteplass i junior-VM på tempo 2018. Aktuell med: Satt ny norgesrekord på 30 kilometer tempo. Tid: 34.01.

Vil vise seg mer frem

Wærenskjold selv var hadde ikke regnet med å ta rekorden på måten han gjorde, spesielt ikke i konkurranse med to så solide temporyttere som Leknessund og Knotten.

– Jeg tenkte jeg kunne komme meg i mål under minuttet bak dem på en god dag, sier mandalitten.

Istedenfor ble det en ellevill norgesrekord. Noe som han selv naturligvis fant stor glede i.

Utviklingen hans har hele veien blitt lagt merke til i miljøet rundt ham. Og selv om Wærenskjold har oppholdt seg litt i skyggen av for eksempel nevnte Leknessund, har han store ambisjoner for fremtiden.

– Jeg føler kanskje at jeg vil vise meg litt mer frem nå. Jeg var god som junior, men har kanskje gått litt under radaren så langt i starten av seniorkarrieren. Vi får se, sier Wærenskjold.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Har en spesiell pakke

Til daglig sykler Wærenskjold for det norske kontinentallaget Joker Fuel of Norway. Sportsdirektør Sindre Eid Hermansen lot seg imponere av sin elev.

– Det er helt rått. Vi har fått rapporter på at han er i god form og har følt seg bra, men det var overraskende at han kjørte så fort, sier Hermansen.

Hermansen roser 20-åringens tempoegenskaper. Han føler at Wærenskjold også kan hevde seg godt i kupert terreng, så lenge bakkene ikke blir for lange.

– Han har en spesiell pakke. Det er jo synd å si, men hvis den utviklingen fortsetter, kommer vi (laget) neppe til å ha glede av ham til evig tid. Han viser et trøkk som er uvanlig. Om det fortsetter, vil han være moden for større ting – uten at man skal legge stort press på ham, sier sportsdirektøren.

En blanding av Boasson Hagen og Hushovd

Sykkelekspert Mads Kaggestad var noe overrasket over at Wærenskjold klarte å hamle opp med de to andre tempospesialistene.

– Selv om Wærenskjold er et av de store talentene i norsk sykkelsport kommer han litt som trollet ut av esken når han slår temposterke ryttere som Leknessund og Knotten, sier Kaggestad.

Han beskriver han som en hybrid mellom Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd, og tror Norge kan få en ny mann å regne med i de store klassikerne i årene som kommer.

– Han er ingen klatrer, men rekorden i dag viser at han er et talent av internasjonal kaliber, som kan nå langt som proff i for eksempel endagsklassikerne eller på enkeltetapper, sier Kaggestad.