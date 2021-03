Sensasjonelt tap i Montenegro: – Veien mot OL blir lang

(Norge-Montenegro 23–28) Håndballjentene gikk fra EM-gull til et sjokkerende braknederlag for Montenegro i Podgorica. Nå kan OL-plassen ryke.

19. mars 2021 20:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Nå må vi krabbe opp av grøfta, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV Norge.

– Man blir sjokkert, sier Ida Alstad – kanalens ekspert med OL-gull fra 2012.

Stine Bredal Oftedal & co. fant ikke ut av hjemmelagets forsvar og var aldri i nærheten av å slå Montenegro. Vertsnasjonen for OL-kvaliken har bare slått Norge en gang tidligere – etter fire ekstraomgang i EM-finalen 2012.

– Det kan bli vanskelig å nå OL, mener ekspert Geir Oustorp.

Fredag kveld var sensasjonen et faktum. Nummer åtte i EM slo de norske EM-vinnerne ned i håndballskoene.

– Ikke godt nok. Langt ifra. Veien mot OL blir lang, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Les også Har ikke tapt siden 2018: – Ingen fare for at jeg blir høy på pæra

Norge møter lørdag kveld Romania mens Montenegro-Romania spiller søndag. Med seier eller uavgjort mot rumenerne kan målforskjellen bli avgjørende. Med tap er Norge ute.

Det ser ikke bra ut for Norge etter femmålstapet. Kvinnelandslaget har siden 1988 deltatt i alle OL utenom Athen i 2004.

– Vi henger ikke i hop, sier Hergeirsson og legger til at Norge nå må finne ut av problemene raskt.

– Kanskje er det redsel for at OL-plassen skal ryke, sier han og mener at Norge nå må slå Romania og skaffe seg plussmål. Det betyr i så fall minst seksmålsseier.

– Vi må spille vår beste kamp på lang, lang tid, mener han.

– Vi er veldig skuffet. Det er ikke slik vi ønsker å fremstå tanke på lag eller energi, beskriver Henny Reistad.

– Jeg er veldig glad for at det er en ny kamp snart, sier Veronica Kristiansen og kaller nederlaget «stressfullt».

– Følelsen er at vi prøvde å score to mål på ett skudd. Det vet vi ikke går.

Fakta Kampens tall Norge-Montenegro 23–28 (12–13) Scoringer Norge: Malin Aune 4 mål/9 skudd, Henny Reistad 3/7, Nora Mørk 3/4, Sanna Solberg-Isaksen 3/7, Veronica Kristiansen 2/5, Stine Skogrand 2/2, Stine Bredal Oftedal 2/2, Marit Røsberg Jacobsen 2/4, Marit malm Frafjord 1/1, Kari Brattset Dale 1/2, Camilla Herrem 0/1, Vilde Ingstad 0/1, Marta Tomac 0/0. Toppscorere Montenegro: Durdina Jaukovic 7/12 og Jovanka Radicevic 6/9. Utvisninger: Norge 2x2 min. Montenegro 4x2 min. Vis mer

Nora Mørk kom inn fra benken og startet spesialoppdraget med å score 1–0 på straffe i Norges første angrep. Kari Brattset Dale ga Norge 2–1. Det var den siste gangen håndballjentene ledet.

Montenegro sjokkstartet fullstendig. Hjemmelaget blåste over et passivt Norge og ledet 9–4 etter 12 minutter. Da tok Thorir Hergeirsson time out og byttet fullstendig om på laget. Helt uvanlig til landslagssjefen å være.

Inn med Katrine Lunde, Henny Reistad, Sanna Solberg-Isaksen og Malin Aune for Silje Solberg, Stine Skogrand, Camilla Herrem og Marit Røsberg Jacobsen.

Les også Camilla Herrem får ikke spille kamper: – Demotiverende

Det ga Norge umiddelbart redninger av målvakt Lunde, som satte rekord med 306 landskamper.

Etter hvert kom scoringene også. Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen brukte tid på å finne ut av det montenegrinske forsvaret.

Men høyrekantene kom til mange avslutninger. Malin Aune (4 mål/8 skudd) og Marit Røsberg Jacobsen (1 mål/3 skudd) traff ikke perfekt, men bidro med mye.

Norge slet med uttellingen, men Nora Mørk satte tre av fire straffer og laget klarte frem mot pause å løfte uttellingen opp på 50 prosent. Dermed ble kampen jevn igjen.

Les også OL-sultne Mørk snakker ut om skaden: – Jeg ble veldig redd

Dermed ledet Montenegro 13–12 etter de første 30 minuttene.

– Vi har litt høye skuldre, meldte trener Tonje Larsen til TV Norge i pausen.

De senket seg ikke i 2. omgang. Stresset fortsatte.

De siste 30 minuttene startet heller ikke bra. Marit Malm Frafjord ble utvist, Veronica Kristiansen gjorde en angrepsfeil og dermed ledet Montenegro 16–13. Det ga Djurdjina Jaukovic & co. enda mer tenning. Etter seks minutter av omgangen var Montenegro tilbake i femmålsledelse. Den svært engasjerte treneren Kim Rasmussen styrte det meste.

BLYTUNG KVELD: Sanna Solberg-Isaksen scoret tre, men bommet også på tre skudd. Henny Reistad scoret tre på syv i en kamp der skytingen sviktet. Foto: Aleksandar Djorovic

De tekniske feilene florerte. Norge trøblet med angrepsspillet og kjørte inn Vilde Ingstad som en ekstra strekspiller. Men både Kristiansen og Reistad slet med uttellingen. Til slutt gikk Norge av banen med 20 skuddbom.

Bakover fikk Lunde opp den første redningen halvveis i omgangen.

Montenegro vant som de ville. Etterpå gråt de av glede etter sesongens største sensasjon i internasjonal håndball.

Mens Norge har et knalltøft døgn foran seg. Lørdag kveld møter Norge et Romania som er klart forsterket siden de tapte 28–20 for Norge i EM.

Alle Norges kamper i OL-kvalifiseringen sendes på TVNorge og Discovery +.

Norge-Romania lørdag kl. 19.30.