«Jeg har aldri hatt en vanlig jobb. Jeg må ha frihet»

Da Andrine Flemmen (45) la opp, følte hun seg som en pensjonist. 14 år seinere har hun ennå ikke jobbet fulltid.

Etter utallige verdens-cuprenn og tre førsteplasser, sa Andrine Flemmen stopp i 2006. Høydepunktet i karrieren ble VM-sølvet hun tok i USA i 1999.

– Det var mitt eget valg, ingenting hindret meg i å fortsette. Jeg var ikke skadet og jeg hadde plass på landslaget. Likevel hadde jeg fått en følelse av at det var nok. Jeg var lei av å reise, lei av å drasse rundt på store bager. Jeg var veldig klar for å slutte og har aldri savnet idretten, for jeg hadde ikke behov for å leve slik lenger, sier Andrine Flemmen.