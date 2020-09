Nå skal vintersesongen fastsettes: – En utopi at sesongen blir som planlagt

Skiskytterne har allerede gjort endringer. I fire dager til holder Det internasjonale skiforbundet (FIS) fast på at resten av vinteridrettene skal gå som planlagt.

De norske langrennsjentene forbereder seg til sesong som om det meste skulle være normalt selv om de tviler på at det kommer til å bli normalt. Her på Hafjell i forrige uke. Helene Marie Fossesholm leder an foran Therese Johaug på rulleskiøkten. Geir Olsen, NTB

29. sep. 2020 07:10 Sist oppdatert nå nettopp

OSLO/HAFJELL: Pandemien kommer til å gjøre den kommende vintersesongen til noe helt annet enn det vi er vant til. Kommende lørdag vil FIS bestemme seg. Hvor, når og hvordan skal de avvikle en verdenscup med rettferdige vinnere.

– Vårt mål er å avvikle verdenscupen i langrenn slik den er planlagt. Slik situasjonen er nå, ser det ut som om vi kommer til å bekrefte at kalenderen blir som den i utgangspunktet skulle være, sier renndirektør for langrenn i FIS, Pierre Mignerey, til Aftenposten.

Dette har vært mantraet til skitoppene siden pandemien brøt ut. Men det er mye som tyder på at det langt fra blir så enkelt å gjennomføre konkurranser hvor alle kan delta uansett.

Skiskyting endrer

En forsmak på endringene som kan bli vedtatt av styret i FIS på lørdag 3. oktober, fikk vi før helgen da Det internasjonale skiskytterforbundet flyttet verdenscuprunden i Sverige og Frankrike til Finland og Østerrike.

Det betyr at to verdenscuphelger i skiskyting skal holdes i Kontiolahti i Finland, og to verdenscupuker skal holdes i Hochfilzen i Østerrike.

Fakta Planlagt verdenscupåpning Slik er åpningen av verdenscupen planlagt. Men foreløpig er alt usikkert. Langrenn: Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer i Norge (4.-6. desember), Davos i Sveits (12.-13. desember) Alpint: Sölden i Østerrike (17.-18. oktober), Lech/Zuers i Østerrike (13.-14. november), Levi i Finland (21.-22. november) Hopp: Wisla i Polen (20.-22. november), Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember/bare damer), Nizjnij Tagil i Russland (4.-6. desember) Skiskyting: Kontiolahti i Finland (27.-29. november og 30. november–6. desember), Hochfilzen i Østerrike (7.-13. desember og 15.–20. desember) Östersund og Annecy-Le Grand-Bornand er strøket som arrangører Kombinert: Ruka i Finland (26.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember), Ramsau (18.-20. desember) Vis mer

Uvissheten

Utøverne og skilederne lever med uvissheten, og de er langt fra like optimistiske som renndirektøren for langrenn.

– Det er en utopi å tro at vi får til en sesong som planlagt, sa sjefen for norsk langrenn, Espen Bjervig, til Aftenposten i forrige uke. Siden den gang har ikke smittesituasjonen i Europa akkurat blitt bedre.

Bjervig ser for seg at verdenscupen i langrenn før jul kan bli holdt på ett og samme sted. Da tenker han på for eksempel bare Norge, bare Finland eller bare Sveits.

Innad i FIS er det vurdert en rekke alternative muligheter for den internasjonale vinterverdenscupene.

Det har lenge vært vurdert å redusere reisingen og å gjøre som skiskyting, legge mange renn til et begrenset geografisk område.

Det kan bety at flere renn går i Finland eller Norge før jul enn opprinnelig planlagt.

Renn kan rett og slett bli avlyst og strøket fra kalenderen på grunn av smitteutbrudd eller arrangementsforbud av landets helsemyndigheter.

Selv om renndirektøren i FIS ser lyst på tingene, så kommer også han med sine forbehold.

– Det er fryktelig vanskelig å spå. Men på ett eller annet tidspunkt må vi gå i en retning og bestemme oss. Men det er klart at dette kan endre seg på kort varsel, sier Mignerey.

Spente utøvere

Therese Johaug venter også på en avgjørelse. De fleste utøverne ville på dette tidspunktet i forberedelsene ha lagt en plan for hvordan de skal konkurrere og trene frem mot sesongens høydepunkt, VM i Oberstdorf. Det kan de ikke nå.

– Mitt håp er bare at det blir verdenscup og at man får gått noen skirenn. Det blir spennende å høre hva FIS tenker og hvordan de velger å legge opp sesongen, sier hun som er favoritt til å vinne verdenscupen kommende sesong.

Tiril Udnes Weng frykter at det fort kan bli snakk nasjonale renn med

– Jeg håper det blir mest mulig normalt, men det ser kanskje litt mørkt ut for det. Uansett så er det jo såpass stor bredde i Norge at det blir gode konkurranser, sier Tiril Udnes Weng.

Pierre Mignerey er renndirektør for langrenn i FIS. Han mener at verdenscupen trolig kan gå som planlagt før jul. Norske løpere og ledere tviler. Terje Pedersen, NTB

Avlyst i Canada og USA

Selv om det er først kommende helg at FIS tar de store beslutningene, så har pandemien allerede krevd noen offer. Alpinistenes runde i Nord-Amerika i månedsskiftet november/desember er allerede flyttet. Rennene i Beaver Creek, Killington og Lake Louise blir det ingenting av. Disse konkurransene er foreløpig flyttet inn i allerede eksisterende konkurransehelger i Europa.

I FIS vet de så altfor godt at det fort kan bli endringer uansett hva de måtte bestemme seg for.

– Kommer det et lokalt smitteutbrudd i Ruka, på Lillehammer eller i Davos, så hjelper det ikke med gode smitteprotokoller. Da blir det stenging, sier skipresident Erik Røste. Han sitter i FIS-styret som skal vedta en konkurransekalender kommende lørdag.

Så sent som i forrige uke sa renndirektøren for langrenn, Pierre Mignerey, til TV 2 at sesongen går som planlagt.

Norske Skiforbund har sammen med flere av idrettens organer presentert sine planer for smittevern rundt verdenscupen på Lillehammer. Erik Røste mener at de fikk gode tilbakemeldinger fra helsemyndighetene. De er lovet et svar i løpet av den første uken av oktober.

– Vi venter nå på svar fra myndighetene i Norge og Finland. Jeg har samtaler med Sveits og der skal det være så godt som OK til arrangement. Det samme med Tyskland, sier Pierre Mignerey.