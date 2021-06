Brann-trenerens drømmesignering må kunne gjøre særlig én ting

Det spiller ingen rolle om han er back eller spiss. Treneren har tre krav til Branns neste signering.

Kåre Ingebrigtsen vil få penger å handle nye spillere for.

Det er ingen hemmelighet at Brann jakter nye spillere denne sommeren.

Fredag sa påtroppende sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen at Kåre Ingebrigtsen ikke vil få sparken. Istedenfor vil han forsterke laget.

Nye spillere vil Ingebrigtsen også ha. Treneren er klar på hva han ønsker seg når overgangsvinduet åpner 1. august:

– Jeg vil ha folk som scorer mål.

– Ser dere etter ny spiss?

– Han kan spille høyreback og venstreback for min del, bare han scorer mål. Han må være en vinnerskalle og en ledertype som kommer inn og løfter standarden.

Kaptein Daniel Pedersen er enig.

– Vi ikke har hatt så mange spillere til rådighet. Vi trenger forsterkninger i form av gode fotballspillere, sier han.

Daouda Bamba er på vei bort fra Brann. Hans erstatter må vite hvor målet står, sier treneren.

Treneren om Bamba

Han som skulle score målene for Brann, kan snart være på motsatt vei. Det har vært klart en stund at Brann vil prøve å få penger for Daouda Bamba denne sommeren.

Spissen startet på benken mot Haugesund torsdag.

Mange kamper i beina, mye støy rundt fremtiden, flere involverte klubber. Summen av dette ble at Bamba behøvde en pause, forteller Ingebrigtsen.

– Det har vært mye styr rundt ham, og det setter tankene i kok hos spillere.

– Betyr dette at han kan være på vei ut nå?

– Du vet aldri. Internasjonalt er vinduet åpent. Hvis noe treffer, er han borte i morgen.

Daouda Bambas kontrakt går ut etter denne sesongen. Det betyr at han nå står fritt til å forhandle med andre klubber.

Bamba sier selv at fokuset er å gjøre det godt for Brann.

– Jeg tenker ikke på hva som skjer. Jeg bryr meg så klart om fremtiden min, men jeg vet at det blir lettere for meg om jeg gjør det bra her.

At han ble benket på torsdag, mener han er helt ok.

– Sliter du med å score, kan du bli benket når som helst. Treneren vil alltid det beste for laget.

Måtte hente guttespiller over gjerdet

Det er ikke uten grunn at Ingebrigtsen ønsker mer å velge i. Det var god plass på Branns treningsfelt lørdag.

Flere trente alternativt, og spillere som Moonga Simba, Aune Heggebø og Eirik Holmen Johansen var ikke å se.

– Det er mye slitasje. Vi sliter med etterdønningene av syv kamper i mai. Det er stor belastning på en del spillere, og det gjør at vi må rotere. Vi får ikke den kontinuiteten vi ønsker oss, verken i treningshverdagen eller kampene, sier Ingebrigtsen.

Neste kamp er hjemme mot Lillestrøm onsdag. Flere spillere er i faresonen for å ikke bli klare, forteller treneren.

16 år gamle Imar Næss deltok på skuddtreningen lørdag. – Dette kommer jeg ikke til å glemme. Det er en drøm som går i oppfyllelse å få trene med A-laget, sier han.

En av posisjonene som er tynt besatt, er keeperplassen. Holmen Johansen skal bli klar til onsdag, men bak der er kun en halvskadet Håkon Opdal tilgjengelig. Markus Olsen Pettersen er ute.

På lørdagens trening måtte også fjerdevalget, unggutten Martin Børsheim, gå av med en skade. Dermed ble 16 år gamle Imar Næss, som trente med guttelaget på andre siden av gjerdet, ropt over.

– Hvis Håkon er ute, så er vel nestemann han, sier Ingebrigtsen.