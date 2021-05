Botheim kriget Glimt til seier – krisen forverret for Brann

Bodø/Glimts Erik Botheim scoret i sin fjerde strake eliteseriekamp da han avgjorde til 2-1 mot Brann mandag. Brann har fem strake tap.

Bodø/Glimts Erik Botheim feiret med å ta av seg drakta etter å ha avgjort mot Brann, og fikk gult kort for det. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

24. mai 2021 20:14 Sist oppdatert nå nettopp

Botheim kriget inn seiersmålet etter 86 minutter. Det forverrer krisen for Kåre Ingebrigtsen. Brann-treneren var en av flere trenere Botheim hadde i Rosenborg, der han aldri slo gjennom.

Etter å ha gått gratis til Bodø/Glimt, har han nå scoret i fire strake seriekamper. Mandag feiret han ved å ta av seg drakta. Det endte med gult kort.

– Jeg er jo dødelig effektiv om dagen, så jeg håper på flere sjanser. Det funker godt, så det gjelder å være ydmyk og se framover og lære. Jeg er jo litt løk i hodet, men jeg trives i Glimt, og de lar meg være meg selv hundre prosent, sa Botheim til Discovery.

– Det er ikke tilfeldig at han avgjør, han får lov til å være seg selv hundre prosent, og det er godt å se han får det til, sa Glimt-kaptein Patrick Berg.

Sjansefest

Målet avgjorde en sjansefest, som fikk en dramatisk avslutning. Patrick Berg ga Glimt 1-0 etter 66 minutter, før Daouda Bamba trodde han hadde berget Brann med sin utligning ti minutter før full tid.

Siden Ingebrigtsen tok over som Brann-trener i fjor har ingen lag vært dårligere enn bergenserne. Nå er Brann helt sist med null poeng til tross for tidvis godt spill.

Mot Glimt skapte Brann sjanser nok til å score en håndfull mål. Etter en sjansefest uten like sto det utrolig nok 0-0 til pause.

Seieren gjør at Glimt holder følge med tetlagene og er serieleder før Moldes møte med Rosenborg. I neste runde møter Glimt Haugesund.

Brann skal på sin side opp mot Stabæk borte. Der må det bli poeng.

Samba og bølgeball

Brann har gått svært offensivt til verks under Ingebrigtsen, og det gjentok seg mandag.

Vertene la an takten fra start, og bød opp til sambafest og 25 vidåpne åpningsminutter. Allerede etter tre-fire minutter skrek Brann på straffe uten å få gehør, deretter smalt det jevnt og trutt.

Moonga Simba, Petter Strand, Ole Martin Kolskogen, Kasper Skaanes og Daouda Bamba hadde alle sjanser til å gi Brann ledelsen. Glimt fikk på sin side mye rom å kontre i, og var nærmest mål da Ola Solbakken hamret ballen i tverrliggeren etter 25 minutter.

Da kunne Brann ha ledet både 2- og 3-1, og i avslutninger sto det 6-3. Målprotokollen viste 0-0.

Det fortsatte å bølge fram og tilbake etter hvilen, selv om det var litt lenger mellom sjansene enn i den første omgangen.

Blytungt for Brann

Etter 66 minutter gikk det som det måtte gå. Glimt scorer alltid. Og 2021-utgaven av Brann får dårlig betalt.

Patrick Berg kom på et sugende løp inn i feltet, fikk ballen perfekt servert og fikk skyte fra straffemerket. Ballen gikk rett på Opdal, men Brann-keeperen klarte ikke annet enn å slå ballen over streken på litt fomlete vis.

For Brann-spillerne var det et knallhardt slag. Som i de tidligere kampene i år hadde de rødkledde tidvis spilt ut antatt bedre motstand. Uten å få noe igjen for det.

Det så ut til å snu da Bamba iskaldt satte ballen i mål ti minutter før slutt. Så var det duket for Botheim-show.

Nå ser det blytungt ut Brann og Ingebrigtsen.