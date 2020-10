Birgit Skarsteins søster snakker ut: – Vi satt og gråt på badegulvet i en time

Et halvt år etter Birgit Skarstein ble lam, booket lillesøster et fallskjermhopp for dem begge i USA. Ti år senere støtter Anne Christine Røkkum Skarstein storesøsteren som hetses for at hun deltar i en dansekonkurranse.

24. okt. 2020 08:49 Sist oppdatert nå nettopp

TRONDHEIM: Anne Christine Røkkum Skarstein gikk i andreklasse på videregående skole og var på vei hjem da hun ringte storesøster, to år eldre Birgit.

Birgit lå på sykehuset for en operasjon som følge av at hun brakk beinet i en badeulykke i Malaysia i 2009. Anne Christine ville vite hvordan det gikk.