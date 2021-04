Mads Kaggestad overtar farens Tour de France-rolle i TV 2

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad overtar stafettpinnen fra sin legendariske far etter 18 år.

SOM FAR: Så sønn. Mads Kaggestad har lenge vært en del av TV 2, men tar nå steget opp som ekspertkommentator i Tour de France. Foto: VG

27. apr. 2021 20:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er jo en veldig stor oppgave, samtidig en oppgave jeg er klar for. Det er en oppgave jeg gleder meg veldig til, siden Tour de France er blant de feteste sportssendingene på TV. Det har fascinert meg siden jeg var 11–12 år gammel, sier Kaggestad junior til VG.

Bygdeposten var først til å omtale nyheten. Johan Kaggestad (77) skal ikke gi seg helt med TV 2-sendingene og fortsatt figurere i studio, men Mads overtar som hovedekspertkommentator i TV-sendingene.

– Jeg ønsker å ta vare på noe av den arven som fatter’n har bidratt med. Han har vært på pionérarbeid i sportskommenteringen og bragt inn dimensjoner mange er blitt glad i. Det skal man ha respekt for, og det er vi alle med på at vi skal videreføre, sier Mads Kaggestad.

Mads er glad for at faren fortsetter å bli med TV 2-sendingene til sommeren, og har fått en del spørsmål om hvordan det blir å ta opp stafettpinnen etter en såpass profilert kommentator.

– Det er lett å få litt høye skuldre. Fatter’n har tross alt fått riddertittel av den franske stat, det skal litt til å komme dit. Jeg har lært mye av grundigheten hans, men jeg kan ikke blåkopiere hans evne til å formidle. Det er en helt unik evne han har, jeg må finne min egen måte. Jeg synes det er gøy og tror fatter’n synes det er gøy at det går videre i familien, sier han.

OKSEN FRA VIKERSUND: Mads Kaggestad med lagkamerat Thor Hushovd i Credit Agricole før sesongstart i 2007. Foto: Thomas Nilsson / Verdens Gang

Ridder Johan Kaggestad har i tospann med TV 2-makker Christian Paasche ledet sykkelinteresserte gjennom Tour de France siden 2003. I 2020 kommenterte duoen rittet fra Oslo.

– Det er naturlig at jeg går over i en ny rolle, når jeg ikke er ved god nok helse. Jeg fortsetter med TV 2-sendingene og dette er en naturlig utvikling, sier Kaggestad senior til VG.

Han sier han gleder seg til å «ikke reise hele Frankrike rundt» og at det gradvis går bedre med ham på rehabilitering.

77-åringen har nemlig hatt et dramatisk år på privaten. Til TV 2 fortalte han i desember at han ble livstruende syk. Han ble innlagt med store smerter i nyrene og sier han var «midt mellom levende og død».

ERFAREN: Johan Kaggestad er meget godt kjent i Frankrike. Her fra Blois i 2005. Foto: Heiko Junge, NTB

Dermed er han glad for å bli hjemme i Norge når sykkelrittet starter i juni.

– Han er en legende i ordets rette forstand og for veldig mange synonymt med Tour de France. Jeg tror ikke går an å overvurdere betydningen han har hatt. Den blandingen av lidenskap og kunnskap har vært en unik kombinasjon som har løftet Tour de France opp til en seersuksess i sommer etter sommer. Veldig få har den egenskapen til å kombinere dyp fagkunnskap med evnen til begeistring, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

Mads Kaggestad har vært tilknyttet TV 2-systemet i en årrekke og har også vært en profilert stemme i det norske antidopingarbeidet.

– Det er et naturlig og trygt valg, vi vet hva Mads står for. Det er ikke arverekken som gjør at han er valgt, men han er en dyktig og erfaren formidler som vi vet kommer til å bidra godt i våre sendinger fremover, sier Jansen Hagen.

– Han er kompetent til å gjøre den jobben bra. Det tror jeg, sier Kaggestad senior om sin arvtaker.