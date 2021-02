Hoppsjefen tordner mot VM-dømmingen: – Gått altfor langt

OBERSTDORF/OSLO (VG) Hoppsjef Clas-Brede Bråthen var ikke fornøyd med dommernes innsats i VMs første hoppkonkurranse.

25. feb. 2021 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

Clas-Brede Bråthen langet ut mot dommerne og deres vurderinger under kvinnenes åpningsrenn i normal bakke.

– Når det ikke er mer forskjell på hoppene til Maren Lundby og Thea Bjørseth og det Kramer og det Takanashi har nå – har det gått altfor langt. Det blir rett og slett komisk. Det er så stor forskjell på de hoppene, at det ikke bare kan være to poeng forskjell, tordnet han på direkten til NRK etter den første omgangen.

Maren Lundby lå da på 4. plass. Hun hoppet seg opp til sølvmedalje i annen omgang.

Bråthen utdyper overfor VG i pressesonen ved hoppbakken i Oberstdorf. Det er spesielt Marita Kramers første hopp Bråthen reagerer på.

– Det er helt klart at hun landet veldig dårlig og blir ikke trukket nok for det. I tillegg ser det ut som hun er nedi med rumpen, men blir ikke trukket for det. Dette er nok et bevis på at vi trenger og gjøre noe med dømmingen i skihopping. Det kan fort bli helt avgjørende for mesterskapet, og det er trist vi ikke har kommet lenger enn at vi ikke klarer å ha orden på dette her, mener han.

– Hvorfor mener du at vi ikke har kommet lenger?

– Det er manglende vilje til utvikling over lang tid. Det er trist. I dag står dommerne og dømmer fra samme sted som 1893. Men da hoppet de 21 meter, og det var litt lettere å ha kontroll på hele svevet. Nå hopper de veldig mye lenger. Jeg skjønner det er vanskelig å se, men vi må finne løsninger som gjør at man ikke får feil resultatlister.

Kramer hoppet 109 meter – bakkerekord i Oberstdorf – men TV-bildene viste at hun traff bakken med rumpen da hun skulle sette nedslag.

– Hun hoppet fantastisk godt, men landet for dårlig og bør straffes. Hvis ikke kan vi la det være, da kan vi ha en ren lengdekonkurranse, sier hoppsjefen.

– Kommer du til å gi beskjed om dette til dommerne?

– Jeg har vel gitt beskjed allerede, men det skjer vel ingenting. Virker ikke som det er vilje til å tilnærme, sier Bråthen.

Renndirektør i FIS, Chika Yoshida, er forelagt kritikken, men er ikke tilgjengelig da rennet fortsatt pågår.