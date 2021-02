Emma (13) har spilt håndball i sju år – hun lar seg ikke stoppe av korona

Træffs J12-lag har klart å beholde alle spillerne, selv om det siste året har vært krevende. Men de erkjenner at det begynner å tære på nå.

Emma Hol Sundfør fylte 13 år dagen etter at avisa møtte på håndballtrening. Hun har spilt håndball siden hun begynte i 1. klasse. Foto: HUGO TINGVOLL

Det skal mer til en koronakrise for å stoppe Træffs håndballjenter. Til tross for mangel på kamper og turneringer, har det å slutte med håndball aldri vært noe alternativ for de mange jentene på klubbens 12-årslag. Ingen av de 20 jentene på laget har sluttet på grunn av pandemien.

Denne vinterkvelden har 16 jenter møtt opp for å ha det artig sammen med trenerne Eivor Nordstrand Jacobsen og Lars Magnus Sundfør. De har fulgt jentene helt siden de begynte med håndball som seks-sjuåringer.