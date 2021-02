Sejersted forlater VM med kneskade – sesongen over

CORTINA/OSLO (VG) Alpin-VM er over for Adrian Smiseth Sejersted (26), som nå reiser hjem til Norge for å operere kneet.

FORLATER ITALIA: Adrian Smiseth Sejersted reiste til Cortina for å delta i VM. Det ble kortvarig. Foto: Torstein Bøe

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Kneet har vært dårlig helt siden Bormio. Det fungerte akkurat i Garmisch, men jeg visste at et lite feilskjær ville ødelegge alt. Da jeg prøvde meg på ski her for første gang, så merket jeg at det var ræva, sier Sejersted til VG.

Dermed besluttet han ganske raskt at det beste var å reise hjem til Norge for å reparere skaden, og VM er er over for mannen som har to pallplasseringer i verdenscupen i Super-G denne sesongen.

– Dette var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg forsøkte smertestillende og bandasje for å kunne gjennomføre i VM, men det var bare å pakke kofferten. VM er stort, med en rå bakke og deilig snø som egentlig passer meg fint. Men jeg setter OL et par hakk høyre, og nå er det det jeg fokuserer på, sier 26-åringen.

Han pådro seg kneskaden under et utforrenn i Bormio i begynnelsen av januar. Sejersted ble nummer to i verdenscupen i Super-G i Val d’Isere i desember, og i romjulen blir han nummer tre i Super-G i Bormio.

Det norske VM-laget er dermed ytterligere redusert. Aleksander Aamodt Kilde, Atle McGrath og Lucas Bråthen pådro seg alle langtidsskader før mesterskapet, og rett før avreise til VM kom beskjeden om at også Maria Tviberg er ute med skade.

Så langt har alpin-VM vært preget av dårlige værforhold. Mandag ble superkombinasjonsrennet for kvinnene og herrenes super-G utsatt etter store snøfall. Tirsdag måtte kvinnenes super-G-renn vike på grunn av tåke.

Nå må også onsdagens kombinasjonsrenn for herrene flyttes til over helgen grunnet voldsomt snøfall i vente.

Les også Trøblete innledning på VM: – Kjipt

Dette er oppdatert VM-program

Onsdag 10. februar: Ingen øvelser

Torsdag 11. februar: Kvinnenes super-G 10:45. Herrer 13:00.

Fredag 12. februar: Utfor trening for kvinner og herrer (ingen konkurranser)

Lørdag 13. februar: Utfor for kvinner

Søndag 14. februar: Utfor for herrenen.

Mandag: 15. februar: Superkombinasjonen kvinner og herrer.

Fra 17. februar, program som oppsatt for teknikerne.

Kilde: FIS