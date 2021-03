Idrettshistorien er full av boikottaksjoner. Men funker det?

Her er historien om idrettens mest kjente boikottaksjoner. De fleste har hatt liten effekt.

Fra åpningsseremonien på det som den gang het Lenin stadion i Moskva i 1980. Det hele var storslått, men mange vestlige land kom aldri til Moskva i historiens kanskje mest kjente idrettsboikott. Sovjetunionens innmarsj i Afghanistan ble ikke tolerert av USA, og landet fikk følge av en rekke allierte. Men også andre land uten nærhet til USA som Kina uteble fra lekene i Moskva. Foto: AP/NTB

25. mars 2021 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Debatten rundt boikott av fotball-VM i Qatar raser. Norge spiller kvalifisering til et mesterskap de kan komme til å holde seg hjemme fra. Før kampen mot Gibraltar aksjonerte spillere og ledere.

Nå er neppe de som spiller for en VM-plass, for en boikott. Men 20. juni blir en eventuell norsk deltagelse i tema på et ekstraordinært fotballting.