Unik OL-bragd: – De har sjokkert resten av verden

TOKYO (Aftenposten): Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) er klare for OL-finalen i sandvolleyball, som det aller yngste herrelaget i historien.

Anders Mol og Christian Sørum imponerte stort og tok seg til OL-finale.

5. aug. 2021 14:38 Sist oppdatert nå nettopp

NORGE-LATVIA 2–0: Da det hele var over, løftet Christian Sørum makker Anders Mol opp i luften.

Så vinket de til de få som hadde sluppet inn på OL-anlegget her i Tokyo.

Mol og Sørum vant over Latvia og er klare for OL-finalen, der de møter Qatar eller utøverne fra Russland.

Det var en maktdemonstrasjon. Norge lå aldri under, hverken i første eller andre sett.

De har vært verdens beste lag i flere år allerede. Likevel kommer OL-finalen på rekordtid: Mol og Sørum er tidenes yngste finalelag i OL på herresiden, med sin gjennomsnittsalder på 24,5 år.

De er unntaket i OL-idretten som domineres av veteraner.

– De slår rekorder hele veien. Det er en stor prestasjon, sier tidligere toppspiller Iver Horrem, som nå jobber i volleyballforbundet, til Aftenposten.

Derfor har veteranene dominert

I mange OL-idretter er det vanlig at unge utøvere tar medalje. I sandvolleyball for herrer har imidlertid alle gullvinnerne vært over 28 år, og de fleste over 30 (se faktaboks).

Det er en etablert sannhet at man må ha «noen år på baken» før man hevder seg i toppen.

Men hvorfor?

– Spillet krever mye spilleforståelse, og man trenger erfaring for å gjenkjenne situasjoner, sier Magnus Borge Johansen, trener på ToppVolley Norge.

Tidligere OL-deltager Iver Horrem forklarer videre:

– Det er mange ting i sporten som tar årevis å lære. Ingen kamper er like. Det kan være masse vind og lite vind, masse sol og lite sol, dyp sand og hard sand. Du kan ha en motstander som roper til deg. Man kan møte alle mulige situasjoner. Ofte trenger du noen år for å bli herdet, sier Horrem.

Et gjentagende tema i kampen: Anders Mol hoppet opp og blokkerte Edgar Tocs.

– De har sjokkert resten av verden

En junidag i 2016 var situasjonen fullsatte tribuner. Morgensolen lyste opp centre courten i Klagenfurt.

Folk hadde kommet for å se Østerrike knuse noen norske jyplinger. «Vi følte oss så små», har Anders Mol fortalt.

Men Mol (18) og Christian Sørum (20) vant 2–0. De kunne ikke tro det.

Turneringen var nordmennenes gjennombrudd. To år senere begynte de å vinne turneringer. Nå har de vært verdens beste lag i tre år.

Ved hver fremgang har de vært uvanlig unge. Hadde det vært OL for to år siden, kunne de vært gullkandidater da også.

– Tradisjonelt trenger man å ha spilt mange kamper på det nivået. Christian og Anders gikk stikk mot det. Jeg tror det har sjokkert resten av verden, sier Magnus Borge Johansen, som var landslagstrener i 2016.

FIKK DU MED DEG DETTE? 13-åring gråt etter OL-bronse.

– Hvorfor tror du akkurat Mol og Sørum lykkes i ung alder?

– Hadde jeg funnet fasiten på hvordan de klarer det, hadde jeg blitt veldig glad. For da kunne jeg overført det til andre utøvere, sier Borge Johansen.

Også Hendrik Mol, OL-duoens treningskamerat og Anders Mols bror, er usikker. Man han tror selvsikkerhet er en del av forklaringen.

– Det ser man ikke så mye i unge spillere, at de vet de kan slå de gamle folkene. De har snudd sporten opp ned. Mye handler om den mentale styrken, den er så unik, sier Hendrik Mol.

– Disse gutta er født erfarne. De har en sånn «coolness» som gjør at de sjelden gjør dumme ting. De gjør ikke de juniorfeilene mange gjør, sier Iver Horrem.

Mols spenst

De trengte sin rutine søndag. «Latvia are coming», ropte stadionspeakeren da Latvia yppet seg i det andre settet og tettet luken til ett poeng.

I den avgjørende fasen koblet imidlertid Norge grepet. Christian Sørum smashet inn 15–13 helt ute ved kanten, før Anders Mol hoppet opp og blokkerte inn 16–13.

Mols blokkspill var kampens attraksjon. Norge spilte sitt vante spill, der Mol eksploderte opp i luften ved nett, mens Sørum plukket opp det som falt ned lenger bak på banen.

Den historiske finaleduoen jobbet perfekt sammen. Latvierne hang med hodene og kunne ikke annet enn å gratulere.

Fakta Anders Mol og Christian Sørum Fra: Henholdsvis Strandvik (i Vestland fylke) og Rælingen (i Viken fylke) Idrett: Strandvolleyball *Har spilt på lag sammen siden 2016 *Debuterer i OL nå i Tokyo *Har vunnet EM tre år på rad og tok VM-bronse i 2019 *Trenes av Mols far Kåre Vis mer