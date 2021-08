Nå blir det fest for fjerdeplassene: – Vi ville bare finne ut om vi er gode nok. Og det er vi.

TOKYO (Aftenposten): De syntes det var surt, litt bittert og trist. Men samtidig var skytterne storfornøyde. Når de får samlet seg, blir det en aldri så liten fest.

Jon-Hermann Hegg skjøt finale og hadde los på bronsen. Det ble likevel den tredje fjerdeplassen for norske skyttere.

Det er en uendelig ofte brukt klisjé. «Den sure fjerdeplassen». Men for norske rifleskyttere har dette OL ikke vært noen nedtur, til tross for at Jon-Hermann Hegg sørget for lagets tredje fjerdeplass. En stund hadde han los på bronse på samme måte som Jenny Hegg Duestad hadde hatt det i to tidligere konkurranser.

Et skudd i åtteren i den siste runden ødela mye av medaljemuligheten. Alle de norske utøverne i rifle var debutanter. Ingen var over 24 år. De har mange år igjen og har planer om større ting enn fjerdeplasser i fremtiden.

– Alle har prestert veldig bra, og vi tenker positivt. En fjerdeplass er en bra prestasjon. Det er bare å ta det med seg i det videre arbeidet sier 21 år gamle Jon-Hermann Hegg fra Lærdal.

Om det skuddet i åtteren som kanskje ødela medaljesjansen, sier han:

– Hele kroppen knyttet seg. Men hadde det blitt en tier, så er det vanskelig å si hvordan resten av skytingen ville blitt.

Kan krype nå

Det var rett og slett ingen antydning til depresjon å spore hverken på skytebanen i Asaka eller hos sportssjefen som satt i Trondheim og fulgte spent med.

– Vi jobber mot et mål om å bli best i verden. Da må vi lære oss å krype før vi kan gå. Nå synes jeg vi er ganske gode til å krype, sier Tor Idar Aune.

Fakta Skytternes OL-resultater 10 meter luftrifle kvinner 4. Jeanette Hegg Duestad 19. Jenny Stene 10 meter luftrifle menn 11. Henrik Larsen 22. Jon-Hermann Hegg 10 meter luftrifle mixed lag Begge lag utslått i kvalifiseringen 50 meter rifle kvinner helmatch 4. Jeanette Hegg Duestad 12. Jenny Stene 50 meter rifle helmatch menn 4. Jon-Hermann Hegg 9. Henrik Larsen Vis mer

Trener Espen Berg-Knutsen var også klar på at dette mesterskapet absolutt ikke har vært noen nedtur for laget.

– Det er altså slik at fjerdeplasser er kjempebra. Det er bare det at akkurat nå er jeg litt lei akkurat det. Men det er gøy å se at det vi gjør, er godt nok til å hevde seg blant de beste. Det var målet med å reise bort hit. Vi ville finne ut om vårt opplegg er godt nok til å hevde seg i verdenstoppen. Det er det, sier Berg-Knutsen.

Han får snart merkelappen suksesstrener. Det er en sjeldenhet at Norge har fire skyttere som kan hevde seg helt i toppen. De er også klar over at det sitter skyttere hjemme som også ville ha hevdet seg i Tokyo.

Kontrakten går ut

Men nå slutter han. Han deler jobben som trener med jobben som forskningssjef på Forsvarets forskningsinstitutt og familien. Kontrakten går ut i neste uke. Han har lyst til å fortsette, men trenerjobben går rett og slett ikke opp med resten av livet.

For han ser et gedigent potensial. De fire skytterne reiste til OL på opplæring. Den lange planen handler om OL i Paris i 2024.

– Nå skal vi jobbe hardt i tre år til. Og så får vi sette oss ned og snakke med Espen når dette er vel over, sier sportssjef Aune.

Henrik Larsen ledet kvalifiseringen lenge, men kollapset på de siste ti skuddene. Han måtte følge finalen fra tribuneplass. Her får han et trøstende klapp på skulderen av toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Mens Jon-Hermann Hegg skjøt for medalje, gikk det riktig galt for Norges andre skytter i øvelsen, Henrik Larsen.

Han ledet kvalifiseringen i 110 skudd. Etter 90 skudd lå han an til verdensrekord.

Men så kom kollapsen. På de siste 10 skuddene var det ingenting som klaffet. En mann som tidligere i konkurransen hadde skutt 70 innertiere, traff ikke tieren en eneste gang. Han manglet ett poeng på finaleplass.

– Det er komisk når du får et slikt havari. Det er klart jeg er skuffet. Det er tungt å stå der på de siste 30 skuddene og kjenne at det glipper, sier han, og da presser det seg frem tårer som renner ned under masken.

Jon-Hermann Hegg gråt ikke. Vi spurte hvordan han skulle feire laget tredje fjerdeplass.

– Ja, det blir vel med en cola og kaffe det, sier han og smiler bak masken.