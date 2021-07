De startet samme sted. Så tok OL-håpene helt ulike valg.

TOKYO (Aftenposten): Ett karrierevalg er svært viktig for norske golfere. Viktor Hovlands løsning har lykkes utrolig godt, mener toppidrettssjefen i Norges Golfforbund.

Kristian Krogh Johannessen (til venstre) og Viktor Hovland representerer Norge i golfturneringen for herrer i Tokyo.

18 minutter siden

De strutter begge rundt på Kasumigaseki Golf Club i de norske fargene denne uken. Men veien til OL har vært helt annerledes for Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen.

Hovland gikk for «college-veien»: Han spilte for laget til Oklahoma State University, der han også studerte, før han ble proff på PGA-touren

Kristian Krogh Johannessen gikk for «Europa-veien»: Han ble proff etter videregående. Han jobbet seg opp gjennom Nordic Tour og Challenge Tour, før han begynte på spille på Europa-touren i 2019.

– Jeg tenkte mye på det

Hovland og Krogh Johannessen elsker å erte hverandre, både på treninger og pressekonferanser. De har nemlig kjent hverandre lenge. Begge gikk på videregående på Wang i Oslo.

Men derfra gikk de altså hver sin retning.

– Jeg tenkte mye på det, sier Krogh Johannessen til Aftenposten.

Han sier han gjerne ville gått på Oklahoma State University, som Hovland, på grunn av skolens trenerapparat og opplegg.

– Men siden universitetet jeg vurderte, ikke var så bra, ble jeg proff i stedet, sier Johannessen.

Hovland ville imidlertid ikke gjøre som Johannesen og mange andre nordmenn.

– Jeg bestemte at jeg ikke var god nok til å bli proff. Jeg trengte å se hvordan det var i USA og spille college-golf, samtidig som jeg fikk en utdannelse. Da fikk jeg på en måte det beste av begge verdener, sier Hovland.

Her smeller Viktor Hovland til i Tokyo torsdag.

Fordeler og ulemper

Øyvind Rojahn er toppidrettsansvarlig i Norges Golfforbund. Han sier det er mange unge spillere som lurer på hva de bør velge. Men svaret de får, varierer fra person til person.

– Det er fordeler og ulemper med begge deler, sier han.

Han sier en stor fordel med å dra til USA er at man får utdannelse, i tillegg til trenere og banene flere steder er i verdensklasse. Men for mange kan det også være lurt å velge Europa, mener han.

– Noen tenker «jeg går all-in og ser hvordan det er å leve som proff, så tar jeg utdannelsen senere», sier Rojahn.

– Har taklet det ekstremt bra

Viktor Hovland fikk en blandet start på OL-turneringen torsdag. Han ligger på tre under par med et stykke opp til teten. Krogh ligger ett over par etter første runde.

Hovland har for lengst etablert seg i verdenseliten og er én av de klare medaljekandidatene i OL. Rojahn sier valget Hovland tok i tenårene, har fungert «utrolig godt».

– Han spilte to år på college, og viste tidlig at han hang med i toppen. Så utviklet han seg til å bli én av de beste amatørene. Så har han taklet overgangen til profflivet ekstremt bra, sier Rojahn.