Klæbo fant vinnertaktikken på Youtube

LENZERHEIDE: Etter de to første rennene i Tour de Ski er Johannes Høsflot Klæbo i rute med tanke på å kunne forvare seieren fra i fjor. Lørdag ble han nummer to på fellesstarten i skøyting, søndag viste han seg som den suverent beste sprinteren i verden igjen. Han vant som han ville foran Federico Pellegrino og Richard Jouve.

– Jeg har sett litt på gamle skirenn her og sett at det er på sisterunden det skal avgjøres. Jeg har aldri vært her og gått løypa, så jeg måtte ha et lite innblikk, forteller sprintkongen fra Byåsen.