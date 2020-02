Søndag ringte Johannes Høsflot Klæbo landslagstrener Eirik Myhr Nossum og ga treneren en beskjed som han slettes ikke ville ha: Skistjernen fortalte at han hadde brukket et bein ved en finger og at helgas verdenscup i Falun må gå uten ham.

– Han ringte meg og fortalte det. Det var kjipt, sier Nossum til Adresseavisen.